Минобороны: Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время

Летные испытания перспективного ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 "Сармат" начнутся в ближайшее время.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, бросковые испытания ракеты "Сармат" уже завершены с положительным результатом.

Говоря о перевооружении Ракетных войск стратегического назначения, замминистра отметил, что уже завершено перевооружение шести ракетных дивизий на ракетные комплексы пятого поколения, еще по четырем данная работа продолжается. При этом в боеготовом состоянии непрерывно находятся не менее 95 процентов пусковых установок.

"Приоритетами развития являются перевооружение на перспективные комплексы подвижного и стационарного базирования "Ярс" и "Авангард", обладающие улучшенными показателями преодоления противоракетной обороны, а также создание новейшего комплекса с тяжелой ракетой "Сармат", - заявил Криворучко в интервью "Красной звезде".

Он отметил, что развитие морской компоненты предусматривает строительство и ввод в боевой состав атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А" с одновременным созданием инфраструктуры для их базирования, а также продление сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Сейчас идет строительство четырех крейсеров этого проекта, еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта.

Воздушную составляющую ядерной триады планируется совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Также ведутся работы по созданию перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и гиперзвуковых авиационных ракет.