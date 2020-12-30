Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Чубайса

Владимир Путин общался по телефону с Анатолием Чубайсом до его ухода с поста главы "Роснано", очной встречи не было, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что в начале декабря "Роснано" вместо Чубайса возглавил Сергей Куликов. Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Имел место телефонный разговор. О телефонном разговоре не сообщалось, потому что мы о большей части телефонных разговоров президента за рабочий день не сообщаем, просто не имеем такой возможности", - пояснил Песков журналистам. Представитель Кремля подчеркнул, что личной встречи не было.

Кроме того, он рассказал, что Чубайс не является непосредственно сотрудником администрации президента и не имеет там своего кабинета.