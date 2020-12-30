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30.12.2020 01:25
Рубрика: В мире

Правительство Словакии продлило режим ЧС

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство Словакии объявило о решении продлить действующий в республике с первого октября режим чрезвычайной ситуации еще на 40 дней. Он будет действовать до восьмого февраля включительно, сообщил телеканал ТА3.

В Польше начался общенациональный карантин

Согласно недавно внесенным поправкам в закон о ЧС, решение правительства должны одобрить депутаты парламента, но не позднее, чем в течение 20 дней после решения кабмина, пишет РИА Новости.

В минувшую субботу, 26 декабря, в Словакии началась вакцинация против коронавируса. В числе первых прививку сделала президент республики Зузана Чапутова. Ожидается, что в январе 2021 года пройдут вакцинацию медики, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом, а также сотрудники и пациенты домов престарелых, работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). С конца января привиться уже сможет каждый житель республики.

За минувшие сутки в Словакии зарегистрированы 2 095 новых пациентов с COVID-19, а также 104 смертельных случая. Всего в республике коронавирусом заражены 46 тысяч 444 человека.

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