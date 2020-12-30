Постановление губернатора Приморского края от 30 декабря 2020 года № 191-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", У става Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020 года № 147-пг, от 27 октября 2020 № 155-пг, от 12 ноября 2020 года№ 160-пг) следующие изменения:
исключить абзац третий пункта 1.1;
в пункте 7:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
"Организациям общественного питания, в том числе ресторанам, барам, кафе:"
дополнить абзацами следующего содержания:
"обеспечить в период с 24.00 часов до 6.00 часов обслуживание граждан без посещения ими помещений указанных организаций (за исключением расположенных в здании аэровокзального комплекса международного аэропорта Владивосток);
исключить проведение торжественных, корпоративных, траурных (поминальных) мероприятий с общей численностью участников более 20 человек;
обеспечить соблюдение запрета на использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, предусмотренного пунктом 14 части 2 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией