Путин проведет с Мишустиным видеосовещание по транспортной тематике

Владимир Путин в среду обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным вопросы транспортного сообщения по всей России, которые ранее обсуждались на заседании Госсовета. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У Путина посредством видеоконференции запланировано совещание с председателем правительства Мишустиным. Говорить будут о транспортной тематике, о теме "сшивки" нашей огромной страны в продолжение того разговора, который имел место на недавнем заседании Госсовета и Совета по нацпроектам", - отметил он.