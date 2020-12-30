Губернатор Тульской области выразил недовольство результатами "Арсенала"

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым, генеральным директором клуба Дмитрием Балашовым и главным тренером первой команды Дмитрием Парфеновым.

В ходе общения глава региона выразил недовольство итогами года для клуба, который ушел на зимний перерыв на 14-й позиции в РПЛ.

"Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата еще 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения "Арсенала", - цитирует слова Дюмина сайт правительства области.

Руководитель клуба и главный тренер пообещали достойно подготовиться к возобновлению сезона и исправить ситуацию.