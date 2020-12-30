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30.12.2020 10:43
Рубрика: Общество

Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве

Текст: Дмитрий Туманский

Москва стала первым регионом страны, где создана комиссия по защите прав граждан, проживающих в домах-интернатах. Об этом рассказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Ежегодно интернаты направляют дела в городские суды для возвращения дееспособности своих подопечных. Мы берем курс на то, чтобы количество успешно завершенных дел только росло. Для этого мы и создали комиссию, первыми среди всех субъектов в России. Со стороны органа соцзащиты в комиссию вошли сотрудники профильного управления, специалисты из опеки и попечительства и организации надомной помощи", - объяснил Стружак.

Для работы в комиссии пригласили и специалистов, которые помогают людям с ментальными особенностями. Первое заседание комиссии провели онлайн - по его итогам вынесено на голосование несколько предложений. Цель одного из них - сократить число дел, поданных в суды на лишение дееспособности проживающих в психоневрологических интернатах. Такие дела предлагается передавать в суды только по решению комиссии.

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