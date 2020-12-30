Лавров исполнил мечту первоклассницы поплавать с дельфином

В среду, 30 декабря, у министра иностранных дел Сергея Лаврова состоялась одна из самых неформальных встреч уходящего года. В стенах дипведомства он принял семилетнюю Алину Рейтер из Саратовской области, для которой исполнил ее давнюю мечту - поплавать с дельфинами. По приглашению министра, который в этом году присоединился к всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", Алина вместе с мамой под Новый год прилетели в Москву, где дипломаты подготовили для них большую программу.

"Какая ты нарядная! - поприветствовал министр девочку. - Давай сфотографируемся на память. Ты улыбаешься? Молодец!" Лавров вручил Алине плюшевого дельфина в новогодней шапке, а Алина поделилась с главой МИД впечатлениями о походе в Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Там она не только поплавала с дельфинами, о чем мечтала с тех пор, как однажды съездила на море, но еще посмотрела праздничное шоу и даже прогулялась по тоннелю с акулами.

За два дня гостья из Красноармейска также успела побывать в зоопарке и посетить Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Там Алина пообщалась с воспитанницами центра, создала собственный виртуальный дизайн гимнастического купальника и получила подарки от Ирины Александровны - спортивные снаряды и экипировку. А в последний вечер перед отъездом первоклассница отправилась гулять по новогодней Москве и заглянула на каток на Красной площади.