Павел Путилин подвел итоги работы Липецкого облсовета

Уходящий год оказался не самым простым. Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни, в том числе и на законодательской деятельности. О новых форматах работы регионального парламента и законах 2020 года рассказал спикер заксобрания Павел Путилин.

Павел Иванович, в нынешнем году областному Совету пришлось отвечать на новые вызовы. Из-за пандемии коронавируса законодательному собранию пришлось работать в форме заочного открытого голосования.

Павел Путилин: Сложность работы в новых условиях заключается в том, что нужно было не утратить темп и качество законотворческого процесса, а также повысить оперативность принимаемых решений в связи с постоянно меняющейся обстановкой. Например, принимать безотлагательные меры по дополнительному финансированию медицины, поддержке жителей и так далее. Не менее важно при этом было сберечь депутатский корпус, работников аппарата и других людей, которые присутствуют на сессии. Перестраивать формат работы пришлось оперативно. С начала апреля сессии начали проводить в форме открытого электронного голосования. И я считаю, что с возложенными на нас задачами мы справились. И новый формат работы требовал от всех участников дополнительных сил, концентрации внимания. В целом же за год мы провели 18 сессий, из них 15 - в формате электронного открытого голосования. Было принято свыше 350 постановлений и 150 законов.

Как вы оцениваете последствия пандемии для экономики области?

Павел Путилин: Начнем с ключевых отраслей: агропромышленный комплекс, строительство и промышленность - демонстрируют стабильный результат. Наибольший спад наблюдается в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Весь год депутатский корпус работал над тем, чтобы нивелировать последствия пандемии для малого и среднего бизнеса. Нами был принят целый пакет законопроектов. Так, снижена налоговая ставка для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. В отношении 12 пострадавших отраслей снижена налоговая ставка с 6 до 2 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Для собственников торговых центров и помещений в них уменьшена сумма налога на имущество организаций на размер арендной платы, в отношении которой предоставлена отсрочка, и (или) на размер уменьшения арендной платы.

Хватило ли в этих условиях средств и возможностей для выполнения социальных обязательств?

Павел Путилин: На законодательном уровне в первую очередь были приняты меры для поддержки семей с детьми. К примеру, по время дистанционного обучения школьников их родители получали компенсацию за питание, был принят региональный закон о ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет, проиндексированы суммы, выделяемые на приобретение школьной и спортивной формы. Упростилась процедура переоформления детских пособий - теперь это делается без предоставления документов от родителей, а также пересмотрен ряд условий получения пособий, чтобы их могли выплачивать как можно большему количеству липецких семей.

Еще одна важная поправка в законодательство региона касается заключения социальных контрактов. Как я уже сказал: число семей, чьи доходы уменьшились, выросло. А значит, увеличилась и потребность в соцконтрактах. Мы сделали так, что воспользоваться этой мерой поддержки в сложный период сможет большее число липчан.

Мы знаем, что депутатский корпус не остался в стороне от проблем системы здравоохранения.

Павел Путилин: Пандемия стала серьезным вызовов для медицины во всем мире. И надо сказать, что наша система здравоохранения смогла быстро перестроить работу в новых условиях. Это дополнительный коечный фонд, дооснащение диагностическим и реанимационным оборудованием, ускоренное переобучение медиков - все это было использовано. Для поддержки медиков, работающих с больными коронавирусом, установлены ежемесячные надбавки: врачам - 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу - 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу и водителям - 25 тысяч рублей, студентам ВУЗов, ординаторам, аспирантам - десять тысяч рублей, студентам медицинских колледжей - семь тысяч рублей.

Кроме того, в Липецкую область поступили 15 новых автомобилей скорой помощи. На постоянном контроле были вопросы наличия лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях.

Практически при каждом уточнении бюджета на здравоохранение направлялось дополнительное финансирование на закупку необходимого оборудования.

Так же были внесены изменения в Закон Липецкой области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области", предусматривающие обеспечение граждан, страдающих заболеванием новой коронавирусной инфекцией, бесплатными лекарствами по рецептам врачей за счет средств областного бюджета.

Однако пандемия ставит перед нами новые и новые вызовы: сейчас на повестке дня - проведение медицинской реабилитации для переболевших новой коронавирусной инфекцией. Для этих людей она должна пройти на безвозмездной основе.

А как вы в целом оцениваете главный финансовый документ на предстоящую трехлетку?

Павел Путилин: Сложившиеся в этом году тенденции в экономике во многом повлияли на формирование бюджета. Планировать доходы и расходы на 2021 год пришлось с особой степенью осторожности. Однако существенных изменений в структуре расходов областного бюджета на 2021 - 2023 годы не произошло. Выполнение социальных обязательств перед гражданами и финансирование обозначенных Президентом национальных приоритетов развития стали главными критериями при обсуждении главного финансового документа. Областной бюджет сверстан на основе 21 государственной программы. Из-за влияния коронавирусной инфекции на экономику региона, сокращения собственных доходов в 2020 году, бюджет следующего года сформирован с предполагаемым дефицитом в размере - 1,9 миллиарда рублей.

Доходы областного бюджета в 2021 году составят 67,4 миллиарда рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений - 51,5 миллиарда рублей. В виде различных дотаций, субвенций и субсидий из федерального бюджета и других безвозмездных поступлений в бюджет Липецкой области в 2021 году поступит 15,9 миллиарда рублей. Расходы составят 69,4 миллиарда рублей, и почти 62 процента этой суммы будет направлено на финансирование социальной сферы. Предусмотрено финансирование всех принятых социальных обязательств в полном объеме. Обеспечена гарантированная поддержка семьям с детьми. Основной акцент будет сделан на снижение бедности и поддержке наиболее уязвимых слоев населения. Приоритет отдается мерам, предоставляемым с учетом уровня доходов, чтобы поддержка была адресной.

Кроме того, продолжится поддержка ключевых отраслей экономики региона, развитие инфраструктуры - инженерной, транспортной, социальной. Мы продолжим строить дороги, школы, детские сады и медучреждения.

Павел Иванович, а какое, на ваш взгляд, событие в нынешнем году стало знаковым для регионального парламента?

Павел Путилин: Это голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Внесенные изменения раскрыли смысл и содержание одного из основных отличий российской государственности - социальный признак. Это первый важнейший шаг. И, по моему мнению, мы должны пойти дальше, укрепляя и развивая социальную платформу государственности России. Да, уже вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство социальной направленности. В то же время мы предлагаем к обсуждению политическую идею о принятии на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", в котором необходимо предусмотреть единые подходы в вопросах социальных гарантий для всех граждан страны. Мы можем поделиться опытом. Ведь в Липецкой области уже формируется свой "Социальный кодекс". Сейчас он насчитывает около 150 видов социальной поддержки.

Кроме того, теперь региональные законы должны соответствовать принятым поправкам в Конституцию. И Липецкому областному Совету депутатов предстоит проделать большую работу. Прежде всего, внести изменения в Устав Липецкой области. Для этого в региональном парламенте создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и обобщены все предложения по поправкам в Основной закон региона и отраслевые нормативные правовые акты.

От чего зависит эффективность законодательного собрания?

Павел Путилин: Я уверен, что от правильной организации самого законотворческого процесса. В этом году мы провели мониторинг нашего закона "О нормативных правовых актах Липецкой области". Проделанная работа показала, что современные реалии, накопленный опыт субъектов и складывающаяся судебная практика требуют новых подходов в организации нормотворческой деятельности органов власти в целом. В результате - был принят закон в новой редакции. Мы уже понимаем, что это позволит нам совершенствовать законотворческий процесс. Документ регулирует нормы и требования к подготовке, внесению, рассмотрению, принятию, обнародованию, вступлению в силу и официальному толкованию нормативных правовых актов региона.

В тоже время нам удалось реализовать ряд законодательных инициатив , скажем так, без оглядки на коронавирус. Так, областной закон "О некоторых вопросах потребления и распространения бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Липецкой области" был принят до аналогичного закона на федеральном уровне. Он проработал недолго, но защитил здоровье детей и подростков от бестабачных снюсов. Благодаря этим нормам нам удалось предотвратить массовое распространение и потребление никотиносодежащей продукции.

Также депутатами облсовета в этом году были приняты поправки в региональный закон "О гербе и флаге Липецкой области". Теперь ситуаций, в которых можно использовать герб и флаг - гораздо больше, чем в прежней редакции закона, и это, уверен, будет способствовать пропаганде знаний об официальных символах области, сохранению исторических традиций, воспитанию чувства патриотизма у наших жителей и подрастающего поколения. В Год памяти и славы мы увеличили число оснований для присвоения почетного звания "Населенный пункт воинской доблести". И теперь звание может быть присвоено населенным пунктам, на территории которых родилось не менее пяти участников Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы.

С одной стороны, законодательство региона должно отражать федеральные нормы и принципы, с другой - оперативно реагировать на перемены в жизни области, запросы людей, и главное - отвечать принципам справедливости. Вот тогда работа законодательного собрания будет эффективной.