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30.12.2020 13:30

Поздравление с Новым годом и Рождеством

Дорогие калужане!
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

От имени депутатов городской Думы Калуги поздравляю вас с Новым 2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий 2020 год был непростым для всех нас. Сегодня я хочу выразить благодарность каждому жителю Калуги за ежедневный труд, за любовь и преданность родному городу.

Фото: Калужская городская дума
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У Нового года есть счастливая особенность - с боем курантов он зачеркивает все плохое, что случилось в прошедшем году и дарит шанс начать все с чистого листа. Но главное - он дает нам силы поставить перед собой новые цели и идти к ним с новым упорством.

В последнюю минуту уходящего года мы загадываем одинаковые желания: здоровья себе и родным, всего самого доброго близким, друзьям, своей Родине. И пусть все загаданное обязательно сбудется! Пусть в каждую семью с первыми шагами нового года войдут мир, любовь и взаимопонимание!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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