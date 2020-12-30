Поздравление с Новым годом и Рождеством

Дорогие калужане!

От имени депутатов городской Думы Калуги поздравляю вас с Новым 2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходящий 2020 год был непростым для всех нас. Сегодня я хочу выразить благодарность каждому жителю Калуги за ежедневный труд, за любовь и преданность родному городу.

У Нового года есть счастливая особенность - с боем курантов он зачеркивает все плохое, что случилось в прошедшем году и дарит шанс начать все с чистого листа. Но главное - он дает нам силы поставить перед собой новые цели и идти к ним с новым упорством.

В последнюю минуту уходящего года мы загадываем одинаковые желания: здоровья себе и родным, всего самого доброго близким, друзьям, своей Родине. И пусть все загаданное обязательно сбудется! Пусть в каждую семью с первыми шагами нового года войдут мир, любовь и взаимопонимание!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев