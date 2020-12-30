Праздничная подсветка будет работать в Москве всю новогоднюю ночь

Праздничная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города, - рассказал Петр Бирюков. - Но в новогоднюю ночь будет сделано исключение, и вся подсветка будет работать до утра".

Заместитель мэра сообщил, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем.

"Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения москвичей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", - отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что, согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и при этом дают более яркий свет.