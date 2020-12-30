Свалку строительного мусора возле МГУ ликвидируют в кратчайшие сроки

Работы по ликвидации большой свалки строительного мусора в столичном районе Раменки будут проведены в кратчайшие сроки, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"По поручению мэра Москвы в настоящее время ведутся крупномасштабные работы по очистке от строительного мусора площадки, где планируется построить научно-технологическую долину МГУ, - отметил Петр Бирюков. - Стоит задача провести эти работы в кратчайшие сроки и передать площадку строителям".

По его словам, общая площадь территории, которую необходимо очистить, составляет около 40 гектаров.

"Предстоит очень серьезная трудоемкая работа по вывозу железобетона, строительного мусора, - рассказал заместитель мэра. - Особое внимание уделяется сортировке грунта, который затем увозят на утилизацию".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время на объекте работают около 3 тыс. сотрудников Комплекса городского хозяйства, задействовано более 1 тыс. единиц техники.

Для рабочих организованы пункты обогрева и горячего питания, работает медицинский пост.

Напомним, что в уходящем декабре президент России Владимир Путин поручил ускорить строительство научно-технологической долины МГУ.

В настоящее время над концепцией долины работают 80 экспертов и структурное подразделение МГУ - "Центр национального интеллектуального резерва". ЦНИР работает под брендом "Иннопрактика".

Предполагается, что в состав долины войдут уже построенные и действующие сооружения, такие как Фундаментальная библиотека, Шуваловский и Ломоносовские корпуса, медцентр. Расположится будущая долина между Мичуринским проспектом, Раменский бульваром и проспектом Вернадского. Помимо строительства лабораторий, технических помещений и необходимых других сооружений, предполагается продолжить велосипедные дорожки и из коллекции заповедных растений садов МГУ создать более 20 гектаров новых парков и скверов.