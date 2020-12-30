В Липецке 230 домов остались без тепла

Из-за аварии на магистральном трубопроводе отключены отопление и горячее водоснабжение в 227 жилых домах и 19 социальных учреждениях Липецка.

Без тепла остались больница, три поликлиники, пять школ и 10 детских садов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

- Причиной отключения стало повреждение во время земляных работ трубы для отвода воздуха диаметром 150 мм. Основной трубопровод диаметром 600 мм не поврежден, - уточнили спасатели.

На месте аварии работают восстановительные бригады ПАО "Квадра". Планируемое окончание ремонта 20.00.