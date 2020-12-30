В Рязани завели дело после гибели четырех человек при пожаре

В Рязани следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей и их родителей при пожаре. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар в областном центре на улице Рязанская случился накануне около 5 часов утра. Возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного дома, где проживала многодетная семья. В результате выжила только семилетняя девочка, в тяжелом состоянии она была госпитализирована. Погибли четыре человека - 11-летний ребенок, младенец, а также их родители.

Осмотр места трагедии показал, что пожар не носил криминальный характер. Возгорание началось в техническом помещении, где размещался электрический водонагреватель. Предварительно причиной трагедии стало замыкание электропроводки. Но расследование продолжается, назначена пожаротехническая и другие экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.