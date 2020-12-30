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30.12.2020 11:32
Рубрика: Происшествия

В Комсомольске чиновника будут судить за махинации с ремонтом набережной

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)

Директора краевого государственного учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" обвинили в превышении должностных полномочий. Ведется уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ.

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По данным следствия, в октябре 2017 года КГБУ заключило контракт с коммерческой организацией на реконструкцию. Общая сумма соглашения превысила два миллиарда рублей. В августе следующего года обвиняемый подписал акты о выполнении работы, передав подрядчику свыше 79 миллионов рублей, хотя достоверно знал, что работы тот не выполнил.

"До настоящего времени незаконно оплаченные материалы и малые формы не поставлены в полном объеме, работы по реконструкции не завершены, тем самым действиями обвиняемого бюджету Хабаровского края причинен ущерб в значительном размере", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

"В дальнейшем часть материалов и малых форм, незаконно включенных в указанные документы, допоставлена подрядчиком на сумму свыше 36 миллионов рублей", - добавили представители краевой прокуратуры.

Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут. Материалы дела готовятся для передачи в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре. Фигуранту дела грозит до десяти лет лишения свободы.

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