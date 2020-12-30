К запуску льготной аренды жилья готовы Кузбасс и Приморье

Многие регионы готовы развивать льготную аренду жилья для граждан, которые не могут приобрести свои квартиры, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Пилотный проект льготной аренды запускается сейчас в Воронеже. Квартиры в арендном доме будут предоставляться в аренду тем, кто не в состоянии приобрести свое жилье из-за невысоких доходов, но и не являются очередниками, сообщил Мутко. При рыночной ставке в 14 тысяч рублей в месяц арендовать квартиру семьи смогут примерно за 3 тысячи рублей. Разница будет компенсироваться властями региона и частью прибыли ДОМ.РФ.

Уже подписано соглашение о строительстве арендного дома в Мурманске, рассказал Мутко. Готовы к запуску таких проектов Кемеровская область, Приморский край и другие регионы. Когда дом в Воронеже будет заселен, интерес к этому со стороны регионов станет больше, считает гендиректор ДОМ.РФ.