На Чукотке частично сняли ограничения по COVID-19 на время праздников

В Чукотском автономном округе изменили ограничительные меры по коронавирусу с 30 декабря по 20 января, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Предприятия общественного питания разрешено работать после 23:00 до 6 утра при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Посетители кафе и ресторанов должны будут иметь справки об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном минимум за три дня до посещения.

С 30 декабря разрешается проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований на открытом воздухе.

Жители по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.