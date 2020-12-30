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30.12.2020 03:26
Рубрика: Власть

На Чукотке частично сняли ограничения по COVID-19 на время праздников

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном округе изменили ограничительные меры по коронавирусу с 30 декабря по 20 января, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства региона.

Фото: iStock
В Хабаровском крае продлили часы работы общепита на новогодние праздники

Предприятия общественного питания разрешено работать после 23:00 до 6 утра при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Посетители кафе и ресторанов должны будут иметь справки об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном минимум за три дня до посещения.

С 30 декабря разрешается проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований на открытом воздухе.

Жители по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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