В Хабаровском крае на чиновника завели дело из-за покупки вездеходов

Сотрудник управления лесами правительства Хабаровского края обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК РФ).

По данным следствия, в июле этого года управление закупило 10 гусеничных вездеходов за 39 миллионов рублей. В сентябре было приобретено еще пять аналогичных машин, но уже за 31 миллион рублей. Разница в стоимости за один вездеход составила 2,3 миллиона. Причем оба раза технику продавал один и тот же предприниматель.

"Должностные лица при заключении второго контракта неэффективно использовали бюджетные средства, не обеспечили снижение начальной цены до прежних показателей, примененных при проведении первой закупки спецтехники. В результате бюджету региона нанесен ущерб на 11 миллионов рублей", - сообщается на сайте следственного управления СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.