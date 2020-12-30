В Нижнем Новгороде Деды Морозы спустились с крыши к больным детям

Необычно поздравили пациентов Нижегородской областной детской клинической больницы пять скалолазов-сотрудников МЧС. Сегодня, 30 декабря, в костюмах Деда Мороза они спустились с крыш двух корпусов и через окна поздравили юных пациентов, их родителей и весь медицинский персонал с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главного врача больницы Инны Кондратьевой, такое необычное поздравление не просто повысило настроение маленьким пациентам, но и добавило им желания поскорее выздороветь, а это - половина успеха лечения.

Деды Морозы и Снегурочки из ГУ МЧС России по Нижегородской области и Приволжского поисково-спасательных отряда МЧС России, а также нижегородского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, спустившись на альпинистском снаряжении с крыши, поздравили детей через окна, а потом прошли по коридорам у вручили сладкие подарки.

- Встречать такой праздник в больничных стенах не очень-то весело. Вот мы и решили с ребятами поднять деткам и их родителям настроение, - рассказала руководитель нижегородских студентов-спасателей Елена Дрягалова.