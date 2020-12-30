Цифровой хит-парад МегаФона: что скачивали новосибирцы в 2020 году

МегаФон составил цифровой портрет абонентов Новосибирска и Новосибирской области. В компании выяснили, что новосибирцы любят бесплатное онлайн-видео, предпочитают смартфоны на Android, не изменяют любимому мессенджеру и присматриваются к TikTok.

Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав, на какие цифровые сервисы и приложения расходовали свой мобильный трафик жители Новосибирской области в уходящем году. Для сравнения брались обезличенные данные по объемам трафика в смартфонах, работающих на сети оператора в регионе.

1 место - YouTube. Видеохостинг стал самым популярным у абонентов МегаФона в регионе. С этого сервиса было загружено 10 ПБ (петабайт) контента или 22% от общего трафика оператора за год. Этого с лихвой хватит, чтобы один человек смог 4 млн раз подряд посмотреть популярное в сети интервью стендап-комика Алексея Щербакова Юрию Дудю.

2 место - ВКонтакте. На главную российскую социальную сеть пришлось 13% онлайн-трафика новосибирцев. Пользователи не только активно делились фотографиями и общались друг с другом, но и слушали любимую музыку, подкасты, смотрели видео.

3 место - Instagram. Любители селфи и красивых фотографий скачали и отправили за год 5,1 ПБ, или 12% всех данных МегаФона в регионе.

Наращивает объемы трафика в Новосибирске и популярный во всем мире TikTok. Платформа с развлекательными видео впервые вошла в пятерку самых популярных приложений. Устойчивый интерес абонентов сохраняется и к "Одноклассникам" - 4 место рейтинга. А вот крупнейшая социальная сеть в мире Facebook оказалась лишь на шестой строчке.

Звание самого популярного в регионе мессенджера уже несколько лет удерживает WhatsApp. Общение в "зеленом" приложении в 10 раз превысило показатели Viber. Остальные мессенджеры из топ-5 совокупно сгенерировали за год не более 9% трафика в сети. Общаться новосибирцы чаще всего предпочитают с помощью устройств Huawei (26%) и Samsung (24%), соответственно, самой популярной в Новосибирске операционной системой для смартфонов является Android.

ПАО "МегаФон"

"По итогам 2020 года, на одного абонента в сети Сибирского МегаФона приходится 13 ГБ трафика, что на 29% больше, чем годом ранее. Мы всегда ориентируемся на цифровые предпочтения абонентов и формируем актуальную линейку тарифных предложений, чтобы они могли весь год пользоваться любимыми сервисами. В 2021 году МегаФон продолжит работать над развитием своих продуктов, чтобы быть на связи без переплат и на самых высоких скоростях", - отмечает Галия Сайфутдинова, директор Сибирского филиала МегаФона.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"