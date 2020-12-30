Ермаковский филиал ДРСУ-10 демонстрирует высокий уровень эффективности работы. Портфель заказов организации растет, что позволяет уверенно смотреть в будущее и думать о перспективном развитии. Так, если в 2018 году было выполнено работ на 147,14 миллиона рублей, то в нынешнем - уже 160,16 миллиона.

И это несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, которая нанесла серьезный удар фактически по всем отраслям экономики. Специалисты отмечают неизменно высокое качество выполнения работ и профессионализм сотрудников предприятия.

Надежный ответ стихии

Именно ермаковским дорожникам доверили устранять последствия масштабного паводка, от которого в уходящем году пострадали сразу несколько районов края.

Из-за проливных дождей резко поднялся уровень рек Оя и Кебеж в Ермаковском районе. В деревне Большая Речка затопило десятки дачных участков. Для спасательных работ пришлось привлекать силы МЧС России. В селе Мигна вода стояла на уровне пола жилых домов - здесь эвакуировали десятки местных жителей.

Рядом с поселком Танзыбей затопило дорогу местного значения, которая связывает населенный пункт с Каратузским. Перелив глубиной 12 сантиметров наблюдался на 200-метровом участке. Движение транспорта могло вестись только на технике высокой проходимости. Все лето и осень сотрудники Ермаковского филиала работали в деревнях Кебеж и ВерхнийКебеж, восстанавливали дорогу в серьезно пострадавшем от разгула стихии селе Григорьевка. Теперь там о последствиях случившегося фактически ничего уже не напоминает.

Местным дорожникам не привыкать решать сложные задачи. В прошлом году именно специалистов Ермаковского филиала позвали помочь в локализации последствий ЧС в зоне масштабного подтопления в городе Тулуне Иркутской области. Здесь им пришлось разбирать разрушенные паводком дома. Остатки строений вывозили и расчищали участки в районе федерального моста, где образовался основной затор в пойме реки Ия. Всего около 50 домов.

От скорости расчистки зависело, как быстро строители смогут зайти на площадки и начать возведение жилья для пострадавших горожан. И лучший показатель сделанного - слова благодарности, которые местные жители потом писали в большом количестве в адрес организации.

Дороги вместо направлений

С момента создания Ермаковским филиалом уложено свыше 120 километров автотрасс, часть из них созданы полностью с нуля. Многие из них уже долгие годы обслуживает предприятие.

И в нынешнем году работы у ермаковских дорожников хватало. В Шушенском укладывали асфальт на улицах Ленина, Победы и Горького. Это был самый крупный контракт - 32 миллиона рублей. Помогали сотрудники филиала в дорожных работах по совершенствованию дорожной сети в Минусинске. Вскоре город готовится отметить большой юбилей.

Нынешняя зима уже успела преподнести сюрпризы - почти неделю непрерывно шел снег. Фото: Из архива компании

Компания выполнила все полученные тендеры на ремонты участков улично-дорожной сети в селах Ермаковского района: Салба, Мигна, Жеблахты, Григорьевка и Разъезжее. Кроме того, начался масштабный проект по комплексному ремонту двухкилометрового отрезка дороги общего пользования Ермаковское - Разъезжее - Большая Речка. Эта дорога длиной почти в 31 километр активно используется и на отдельных участках уже довольно изношена. В 2020-м удалось обновить асфальтобетонное дорожное покрытие на участке протяженностью 2 километра, в следующем планируется на 8 километрах.

- Еще одно важное направление приложения сил филиала - содержание улично-дорожной сети. Сейчас дорожники трудятся в 14 муниципальных образованиях Ермаковского района, в том числе в селах Разъезжее, Новополтавка, Ермаковское, Нижний Суэтук. Работники предприятия обеспечивают круглогодичное содержание двух десятков мостовых переходов, множества водопропускных труб, в летний период - понтонной переправы, а зимой - ледовой переправы, - рассказал генеральныйдиректор Ермаковского филиала ДРСУ-10 Иван Архипов.

Решать приходится самые разнообразные задачи. Притом условия, как показала практика, могут меняться буквально на ходу. Поэтому гибкость в исполнении контрактов - важное преимущество Ермаковского филиала. Так, в ходе благоустройства села Ермаково, которое обслуживают дорожники, были приведены в порядок тротуары и установлены противошумовые экраны. Правда, разработчики проекта не учли, что конструкции будут мешать проведению уборки снега. Просто техника теперь там развернуться не в состоянии. И теперь раскидывать снег можно только старым дедовским способом - вручную, лопатой. А это почти пять километров. Вот теперь и приходится сотрудникам филиала время от времени покидать машины и разминаться на свежем воздухе. Контракт на обслуживание не предусматривал трат на наем дополнительного персонала.

Работа дорожников в Ермаковском районе непростая. Виной всему - особенности климата и рельефа местности. Обильные осадки здесь, мягко говоря, не редкость. Из-за того, что в зимнее время снег почти не выдувается ветрами с горных склонов, покрытых таежными массивами, весной и летом серьезные проблемы несут паводки, от которых приходится защищать дороги и прилегающую инфраструктуру. Кстати, нынешняя зима уже успела преподнести сюрпризы - почти неделю валил снег, и люди выбивались из сил, чтобы освободить трассы от заносов.

Надежная база

Впрочем, руководство Ермаковского филиала уверено, что сотрудники организации справятся с любыми задачами. Коллектив организации - это качественный сплав опыта и молодости. В организации сформировался устойчивый костяк. Некоторые специалисты трудятся в дорожной отрасли уже не один десяток лет. И большая часть их стажа приходится на Ермаковский филиал. В своих машинах они знают каждую гайку, каждый агрегат и до тонкостей понимают производимую в зоне их ответственности операцию. "Это наш золотой запас", - именно так характеризует своих опытных специалистов Иван Архипов.

Так что приходящей в филиал молодежи есть на кого равняться. Надо отметить - обновление кадров здесь идет постоянно. У ермаковских дорожников налаженные связи со специализированными краевыми учебными центрами, готовящими кадры для отрасли. Многие, поработав здесь на практике, задерживаются на долгие годы. Иван Архипов говорит, что, как правило, это самые лучшие, грамотные и трудолюбивые молодые люди. Дорожное строительство - дело непростое, требующее полной отдачи сил, ведь работать приходится и в изнуряющую жару, и в сильный мороз, под дождем и снегом. Слабые здесь просто не выдерживают.

Кстати, пандемия не оказала особого влияния на работу филиала. Ведь в организации привыкли всегда серьезно относиться к вопросам безопасности. Еще в марте были закуплены защитные маски и антисептики. Ими обеспечили не только сотрудников офиса, но и специалистов непосредственно на объектах. Отсюда и отсутствие каких-либо вспышек инфекционных заболеваний в филиале.

Даже в такую консервативную отрасль, как дорожное строительство, все активнее приходят новые технологии. Например, теперь появилась возможность контролировать выполнение работ в оперативном режиме. С места присылаются фотографии, на которых фиксируются результаты деятельности дорожников. Фактически в Ермаковском филиале это повседневная обычная норма. И заказчики быстро привыкли к такому сервису. Удобно ведь - не нужно выезжать на место, часто в отдаленные территории, особенно зимой, когда на улице трещит мороз и так валит снег, что ничего не видно больше чем на метр дороги. А организацию такой контроль не страшит, ведь здесь все привыкли делать на совесть и точно в срок.

Ермаковский филиал - часть большой структуры ДРСУ-10, сохранившего опыт работы на больших объектах еще советского времени. Такая организация дает массу плюсов. Нынешний год это показал: в самый разгар строительного сезона в филиале из строя вышел асфальтоукладчик, важнейшее звено в производственной цепочке предприятия. В любой другой структуре это грозило полностью сорвать многие важные контракты. Но здесь сработал масштаб компании. В итоге ермаковские дорожники оперативно получили асфальто-укладчик из другого структурного подразделения. Не новый, конечно, но все контракты удалось реализовать точно в срок.

Подобная кооперация внутри ДРСУ-10 - норма. Будь то ремонт оборудования и машин, закупка оборудования и материалов или привлечение свободных кадров и машин на загруженные участки других подразделений. А значит, и объекты можно брать масштабные - сил хватит.

Кстати

Именно в зоне ответственности Ермаковского филиала находится хорошо известная многим автомобилистам противолавинная галерея, расположенная на федеральной трассе Р-257 "Енисей". Самая протяженная в стране, к тому же возведенная в сейсмически активном районе Саян, она играет роль защиты дорожного покрытия от снежных обвалов.

Раньше зимой и весной этот отрезок трассы часто перекрывался, что создавало серьезные трудности в обеспечении безопасности транспортного сообщения. С появлением "полки", как ее называют сами строители, таких ситуаций не возникало ни разу. Правда, сначала специалистам филиала пришлось изрядно поломать голову. Зато результатом стала конструкция, способная выдерживать девятибалльное землетрясение.