В Барнауле школьник благодаря "Елке желаний" попал на кулинарное шоу

Всероссийская акция "Елка желаний" помогла 14-летнему барнаульцу Александру Пикалову осуществить давнюю мечту - поучаствовать в съемках кулинарной передачи на местном телевидении. 30 декабря на региональном канале "Катунь-24" вышла утренняя программа, где Саша вместе с ведущей приготовил новогодний "Оливье" и виртуозно сыграл на гармони джазовую версию "В лесу родилась елочка".

Шар с желанием Александра Пикалова с краевой "Елки желаний" снял губернатор Алтайского края Виктор Томенко и попросил руководство телеканала пригласить юного музыканта на съемки кулинарной программы, которую ведет Елена Хорошавцева. И вот накануне Нового года Саша побывал в эфире утреннего канала.

Он немного волновался, но держался молодцом: аккуратно настрогал соленые огурцы и колбасу для традиционного салата "Оливье", помог ведущей обжарить тосты для бутербродов со шпротами. А между делом рассказал, что Новый год в их семье отмечают дружно, собравшись у бабушки и дедушки в селе Косиха.

- Мы приезжаем в деревню накануне праздника, готовим разные салаты, запекаем курицу. И остаемся обычно на все зимние каникулы, - отметил юный кулинар.

Саша с шести лет серьезно занимается музыкой. Родители отвели его в музыкальную школу и предложили учиться играть на гитаре, как и старший брат Владимир. Но он выбрал гармошку и теперь виртуозно владеет этим инструментом, в чем могли убедиться телезрители. Во время передачи Александр сыграл на рубиновой расписной гармони джазовые вариации на тему детской новогодней песенки "В лесу родилась елочка".

Сейчас парень учится в девятом классе и мечтает поступить в знаменитую Гнесинку в Москве. Хочется верить, что и эта его мечта осуществится. Правда, "Елка желаний" тут уже не поможет, нужно самому приложить немало усилий. Поэтому Саша старается хорошо учиться не только в музыкальной, но и в обычной общеобразовательной школе. В наступающем 2021 году его ждут серьезные испытания - предстоит сдать ОГЭ, чтобы перейти в десятый класс и сделать очередной шаг к своей новой мечте.