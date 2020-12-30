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30.12.2020 09:10
Рубрика: Общество

В Новосибирске скончался директор известного племзавода

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В возрасте 82 лет в Новосибирской области ушел из жизни руководитель известного агропромышленного предприятия Юрий Бугаков - единственный новосибирец, который являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Племзаводом "Ирмень" в селе Верх-Ирмень он руководил почти полвека.

Под руководством Героя соцтруда Юрия Бугакова предприятие стало одним из передовых в АПК всей страны, а село Верх-Ирмень по уровню жизни достигло образцовых результатов.

Губернатор региона Андрей Травников, члены правительства выразили соболезнования родным и близким, отметив что Юрий Федорович всю свою большую трудовую жизнь посвятил своей малой родине, своим согражданам, тому, чтобы они могли достойно жить и трудиться.

- Не стало нашего выдающегося земляка, чей труд, чьи заслуги, чей новаторский подход к сельскохозяйственному производству, ко всей организации жизни на селе получили заслуженное признание на самом высоком государственном и международном уровне. Ушел великий государственник и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким, - сказал глава области.

Справка "РГ"

Юрий Федорович Бугаков родился 25 января 1938 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. В 1972 году стал председателем колхоза "Большевик", впоследствии переименованного в АОЗТ "Ирмень", а затем в ЗАО "Племзавод Ирмень". На счету Юрия Бугакова - внедрение десятков научных разработок, новых производственных технологий, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственной деятельности. В 2000 году Юрий Бугаков возглавил общественный совет по вопросам развития АПК при главе администрации Новосибирской области. Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

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