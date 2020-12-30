Пропавших в Баренцевом море рыбаков будет искать подводный робот

В Баренцево море в районе крушения судна "Онега" направлен глубоководный подводный аппарат, его доставят из Мурманска на спасательном катере, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Роботизированный аппарат способен опускаться на глубину до 350 метров. По предварительным данным, рыболовецкое судно "Онега" лежит на глубине 130 метров.

Напомним, корабль затонул 28 декабря. На борту судна находилось 19 человек, двоих из них удалось спасти. Судьба остальных неизвестна, но существует версия, что они могли остаться внутри затонувшего корабля.

Накануне в Мурманской области был объявлен траур по морякам. Шансов найти их живыми, увы, нет.

Региональные власти пообещали семьям моряков выплатить по миллиону рублей материальной помощи.

Причины случившегося устанавливает следствие. Изначально основной версией считалось обледенение корпуса судна, сейчас также рассматривается вариант, что корабль перевернулся. Более конкретные данные у следователей появятся, когда затонувшее судно будет исследовано.