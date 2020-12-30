Ростовский студент спас провалившегося под лед школьника

21-летний студент Южного федерального университета Артем Огиенко спас провалившегося под лед ребенка. ЧП произошло на пруду в поселке Кулешовка, в 16 километрах от Ростова-на-Дону.

12-летний школьник вышел на водоем с двумя друзьями. Тонкий лед не выдержал, и мальчик оказался под водой. Его товарищи стали звать на помощь. Артем увидел их из окна своего дома. В считанные секунды парень выскочил на улицу, и, применяя подручные средства спасения, вытащил школьника на поверхность, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Артем действовал очень оперативно и грамотно. Вполне вероятно, что благодаря его решительным действиям удалось избежать трагедии. Один из очевидцев вызвал спасателей. Они достали мальчика, а фельдшер МЧС оказала ему всю необходимую помощь.

Как рассказали в МЧС, мальчик был очень напуган и сильно замерз. Его сразу же отвезли в первую городскую больницу Азова, медики его осмотрели и единогласно решили: здоровью ребенка ничего не угрожает.

Спасатели намерены провести профилактическую беседу с родителями и друзьями пострадавшего мальчика.