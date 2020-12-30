В Волгограде возбуждено дело против мужчины, присвоившего деньги сирот

Следственный комитет по Волгоградской области объявил о возбуждении уголовного дела против 29-летнего жителя Дагестана. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый обобрал больных сирот.

Суть преступления в следующем. В октябре 2018 и июне 2019 годов мужчина через администрацию Камышинского района оформил опеку над восемью воспитанниками государственного специализированного учреждения "Петроввальский дом-интернат для умственно отсталых детей".

После этого он получил возможность распоряжаться деньгами недееспособных несовершеннолетних сирот.

В первую очередь, уверяют следователи, мужчину интересовали счета детей, на которых к тому моменту находились в общей сложности почти восемь миллионов рублей, накопившихся за счет ежемесячно поступающих социальных пенсий и иных выплат. Подследственный уехал на малую родину вместе с детьми, где обналичил принадлежащие им деньги. В СК говорят, у следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности и даже жить с детьми этот мужчина не намеревался - предпочел проживать со своей семьей отдельно. При этом он регулярно получал из федерального бюджета выплаты на каждого ребенка.

Сейчас по инициативе прокуратуры региона решение о передаче детей под опеку подозреваемого администрацией отменено. В Дагестан выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов областного управления СКР. Туда же направилась специальная комиссия сотрудников органов системы профилактики. Бывшие воспитанники дома-интерната изъяты и в ближайшее время будут возвращены в социальное учреждение.

Подозреваемый задержан. В сопровождении правоохранителей он уже доставлен в Волгоград для проведения с его участием следственных действий. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК подчеркнули, основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками УФСБ по Волгоградской области, а также результаты проверки, проведенной прокуратурой Волгоградской области.