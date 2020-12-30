Велосипед и шведская стенка: "Елка желаний" осуществила мечты волгоградцев

Волгоградские дети и их родители поделились своими мечтами, написав на "Елку желаний". И некоторые дождались новогоднего чуда.

Так, недавно справившийся с очень тяжелой болезнью Миша теперь сможет заниматься спортом дома. Ему подарили многофункциональную шведскую стенку и инвентарь. В садик малыш не ходит, укреплять здоровье будет в квартире.

- В этом году мы дождались того момента, когда врачи разрешили нам посещать спортивные кружки. Мы сразу записались на самбо, и уже сами хотели покупать стенку, искали на сайте объявлений. И тут мне звонят и говорят, что желание сбылось. Радости не было предела. Дети даже не знали, что такое шведская стенка. Я им показала фотографию, а они спросили: "Неужели у нас будет такое?" - рассказала мама ребенка.

В другой семье тоже обеспечено праздничное настроение. Волгоградка Людмила изначально хотела назвать дочку Софией. Когда у нее родилась двойня, женщина не растерялась: ее дочерей зовут София и Софья. Или Софа и Соня. Воспитывает она их одна, но девочки абсолютно нормально относятся к тому, что мама покупает им одну игрушку на двоих. Тем более, что характеры у детей разные. Конфликта интересов не возникает. И вот активная Софья получила велосипед, а более спокойной и застенчивой Софии передадут куклу.

- В этом году у всех сложности, даже не надеялись на такие подарки. Я до последнего детям не говорила. Написать на "Елку желаний" меня убедил специалист центра соцзащиты, куда мы ходим к логопеду, - говорит Людмила. - Не особо надеялась. Дети-то всегда чуда ждут. Но когда взрослый человек понимает, что чудеса возможны, это дорогого стоит. Возвращается вера в волшебство.

- Я написала, что хочу много-много подарков. И велосипед тоже. Меня девочки учили ездить на нем. Я давно хотела его, еще до Нового года. Даже сама хотела купить, но не успела! - заявила шестилетняя Софья. - Так не хочется ждать весны, сейчас бы прокатиться!