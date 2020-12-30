Ямальские энергетики дарят детям новогоднюю радость

Новый год - это время волшебства и исполнения желаний, и непременно - время доброты. Именно в этот праздник важно чувствовать, что ты не один, что есть те, кто готовы поделиться с тобой своим теплом. В преддверии Нового года

АО "Ямалкоммунэнерго" в очередной раз приняло участие в благотворительной акции, посвященной подрастающему поколению Ямала.

Свыше 500 новогодних подарков компания отправила на благотворительность в Пуровский, Надымский, Шурышкарский, Ямальский, Приуральский район, в города Лабытнанги, Муравленко, Салехард, а также село Красноселькуп.

В этом году в Ямалкоммунэнерго отнеслись к формированию подарков с особым вниманием: постарались охватить все возрастные группы, учесть разносторонность увлечений, чтобы как можно больше доставить искренней радости. Детишек ждет роскошная книга и карточки с дополнительной реальностью, интерактивный глобус с подсветкой, отрывной календарь с поделками оригами на обороте страниц, открытки для раскрашивания, "игра-бродилка" по Ямалу, игрушка-подушка и конечно же сладкий презент. Большая часть подарков уже доставлены маленьким ямальцам, остальные будут вручены 7 января и на Старый Новый год.

Стоит отметить, что такие организации как Центр "Доверие", АНО "Детский социально-реабилитационный центр "Луч Надежды" и окружной фонд "Ямине" получают поддержку от энергетиков не первый год. Последние дополнительно получили финансовую поддержку в честь акции "Энергия сердец". В общей сложности компания поддержала 17 социально-направленных организаций региона.

Ямальские энергетики рады поделиться частичкой своего тепла в этот волшебный праздник!

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"