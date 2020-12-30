В Челябинске ушло в суд дело о мошенничестве с долевкой на 614 млн руб

В Челябинске утверждено обвинение застройщику ЖК "Яркая жизнь", которому вменяют хищение собранных на строительство средств дольщиков. Действия гендиректора компании "Майлстоун Девелопмент" квалифицированы по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, сообщили в прокуратуре региона.

- По версии следствия, обвиняемый в период 2014 по 2017 год вместе с партнером, скрывшимся от следствия, под предлогом заключения договоров на долевое строительство домов ЖК "Яркая жизнь" в Курчатовском районе Челябинска похитили денежные средства 414 дольщиков на общую сумму около 614 миллионов рублей, - пояснила представитель ведомства Наталья Мамаева.

Кроме того, являясь фактическим руководителем группы строительных компаний, обвиняемый довел их до банкротства, что привело к невозможности выполнить взятые обязательства.

Потерпевшие по уголовному делу заявили гражданские иски на общую сумму свыше 455 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия на имущество застройщиков стоимостью 400 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело второго обвиняемого выделено в отдельное производство. Он объявлен в международный розыск, отметили в прокуратуре.