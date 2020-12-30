Новости

Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн 18:52
Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась 18:36
Мишустин направил на капремонт детских школ искусств 9,5 млрд 18:14
Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене 18:11
СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах 18:08
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров 18:00
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь 17:59
Эксперимент по "Доступному интернету" продлили до 30 июня 2021 года 17:51
Курс евро снова поднялся до 92 рублей 17:36
Замглавы Минприроды Константин Румянцев покидает ведомство 17:36
В Заполярье судоводителя будут судить за гибель трех человек 17:35
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы 17:34
Результатом проверки в Минприроды стали "кадровые решения" 17:32
Вакцина ФМБА от COVID-19 нацелена на создание клеточного иммунитета 17:26
Найденную в центре Севастополя античную печь перенесли в Херсонес 17:16
Конституционный суд Украины: Зеленский превысил свои полномочия 17:04
Политическая элита Польши вакцинируется от коронавируса 16:57
В ДТП погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов 16:51
В Севастополе школьные каникулы продлены до 18 января 16:40
Бойцы ОМОНа удостоили Лукашенко высшего знака отличия 16:20
В Нижнем Новгороде Деды Морозы спустились с крыши к больным детям 16:18
Почти треть россиян попросила бы у Деда Мороза здоровья 16:16
В Шереметьево экстренно сел Airbus 16:01
Кузнецова: Девочка из Карпинска сейчас в доме ребенка и набирает вес 16:00
Аэропорт в Йемене обстреляли в момент прилета правительства 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 17:32
Рубрика: Власть

Результатом проверки в Минприроды стали "кадровые решения"

Текст: Алексей Дуэль

Завершилась служебная проверка в Минприроды, инициированная главой ведомства Александром Козловым на третий день после вступления в должность. Она касалась выделения денег на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах.

Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии

"Необходимые средства выделены не были, - подтвердила пресс-секретарь главы Минприроды. - По итогам проверки будут приняты кадровые решения".

Кто именно из сотрудников ведомства провинился и какие кары его ждут, в Минприроды сообщать не стали.

Одновременно Александр Козлов инициировал еще одну проверку - на этот раз в отношении дирекции по обслуживанию служебных зданий и подведомственных организаций. Вопросы у министра возникли в связи с закупками у единственного поставщика. Контрольные мероприятия должны быть завершены до 20 января.

Власть Работа власти Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие