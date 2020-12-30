Результатом проверки в Минприроды стали "кадровые решения"

Завершилась служебная проверка в Минприроды, инициированная главой ведомства Александром Козловым на третий день после вступления в должность. Она касалась выделения денег на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах.

"Необходимые средства выделены не были, - подтвердила пресс-секретарь главы Минприроды. - По итогам проверки будут приняты кадровые решения".

Кто именно из сотрудников ведомства провинился и какие кары его ждут, в Минприроды сообщать не стали.

Одновременно Александр Козлов инициировал еще одну проверку - на этот раз в отношении дирекции по обслуживанию служебных зданий и подведомственных организаций. Вопросы у министра возникли в связи с закупками у единственного поставщика. Контрольные мероприятия должны быть завершены до 20 января.