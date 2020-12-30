Российское зерно проконтролируют от поля до потребителя

В России создается единая государственная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Закон об этом 30 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Федеральная информационная система позволит отследить жизненный цикл зерна от производства до выпуска в обращение. В нее будет включаться информация о производителях, собственниках, перевозчиках зерна. Кроме того, в ней будут содержаться данные о компаниях, осуществляющих хранение зерна, грузоотправителях, грузополучателях, партиях зерна и их потребительских свойствах, о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд и многие другие данные. Участники зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих документов продать зерно на территории России или экспортировать его будет нельзя. Чтобы их получить, нужно провести лабораторные исследования за счет средств производителя.

С помощью такой системы государство рассчитывает обеспечить контроль качества зерна, предотвратить "серый" оборот пищевой продукции, а также аккумулировать данные по каждому производителю и региону в целом.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Госконтроль в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки будет осуществляться уже с 1 июля 2021 года уполномоченными правительством федеральными органами.