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30 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Саратовской области от 25 декабря 2020 года № 1063-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Саратовской области от 17 марта 2020 года № 200-р"

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Саратовской области от 7 ноября 2005 года №381-П "О Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - СТП РСЧС), в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, а также при проведении новогодних праздничных мероприятий в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года:

1. Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 17 марта 2020 года № 200-р "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области" изменения, дополнив пунктами 23-26 следующего содержания:

"23. Министерству культуры области, министерству труда и социальной защиты области, министерству молодежной политики и спорта области, министерству промышленности и энергетики области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерству транспорта и дорожного хозяйства области обеспечить безопасность и устойчивое функционирование подведомственных объектов и объектов с массовым пребыванием людей в период прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, а также при проведении новогодних праздничных мероприятий в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Саратовской области в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года:

обеспечить в пределах компетенции готовность всех сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципальных звеньев СТП РСЧС на стационарных пунктах управления;

подготовить (при необходимости) пункты временного размещения населения;

обеспечить постоянный мониторинг складывающейся обстановки.

25. Министерству информации и печати области обеспечить информирование населения о метеорологической обстановке на территории области в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

26. Координацию мероприятий, проводимых органами управления и силами СТП РСЧС и ее звеньев, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской области.".

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Саратовской области от 27 декабря 2019 года № 1205-р "О введении режима повышенной готовности на территории Саратовской области".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области Разделкина В.М.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев



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