Сатана, Стилет и Рысак: как в СССР появились самые опасные в мире МБР

Ровно 45 лет назад - 30 декабря 1975 года - в СССР были приняты на вооружение сразу три выдающихся комплекса с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Речь идет о РС-20А, РС-18А и РС-16А, особенностями которых стали чудовищная мощь, способность преодолевать системы противоракетной обороны, а также множество других новаторских решений.

РС-20А (Р-36М)

Ракеты этого типа до сих пор являются самыми разрушительными из всех МБР в мире, мощность термоядерного заряда достигала 25 мегатонн в моноблочном исполнении. По технологическому уровню комплекс также не имеет аналогов за рубежом. По совокупности всех характеристик эта ракета получила от американцев прозвище "Сатана".

Она предназначалась для поражения всех видов целей, защищенных самыми современными на тот момент средствами ПРО. Помимо моноблочного исполнения могла нести десять боевых блоков с индивидуальным наведением мощностью по 500 килотонн каждый (в Р-36М2 - по 800 килотонн).

Ракетный комплекс располагался в шахтной пусковой установке повышенной защищенности, что позволяло выполнить пуск даже в условиях многократных ядерных ударов по позиционному району. Тем самым обеспечивалась возможность гарантированного ответного удара по противнику.

РС-18А (УР-100Н)

УР-100Н несла на борту до шести боевых блоков мощностью по 750 килотонн каждый. Система также оснащалась комплексом средств преодоления противоракетной обороны противника.

Видимо, поэтому в странах НАТО ракета РС-18А получила прозвище "Стилет". Это колющее оружие в средневековье пользовалось большой популярностью. Стилет можно было легко прятать и скрытно носить под одеждой, он использовался как вспомогательный клинок в схватках, мог проникать через сочленения доспехов, кольца кольчуги и так далее.

На базе этой МБР позже были разработаны ракеты-носители "Рокот" - с разгонным блоком "Бриз-КМ" вместо третьей ступени и "Стрела" - с измененным программным обеспечением блока наведения. Возможен вывод на околоземную орбиту груза массой до двух тонн. Модернизированная версия ракеты - УР-100Н УТТХ - с конца 2010-х годов используется РВСН РФ с гиперзвуковой боеголовкой "Авангард".

РС-16А (МР УР-100)

Эта ракета, прозванная американцами "Рысак", изначально создавалась как замена УР-100 (РС-10). Последняя стала самой массовой МБР из всех принятых на вооружение РВСН (всего их было развернуто около тысячи). Соответственно, МБР УР-100 должна была обладать лучшими характеристиками при тех же габаритах, так как устанавливать их планировалось в те же шахтные пусковые установки (ШПУ), что и УР-100.

Главным отличием новой ракеты от старой стало появление четырех боевых блоков мощностью по 750 килотонн вместо одного на 1,1 мегатонны. Таково было требование времени по преодолению системы ПРО. Вместе с тем выросла стартовая масса, а дальность поражения цели нужно было сделать не меньше прежней - свыше 10 тысяч километров. Поэтому для РС-16А разработали специальный головной обтекатель со складывающимся наконечником, который закрывался после выхода ракеты из ШПУ.

Еще одно революционное новшество - "минометный" старт. Если двигатели ракет-предшественниц начинали работать еще не посредственно в ШПУ, то теперь ракета выбрасывалась наверх специальным зарядом, а уже потом запускался двигатель. Это позволяло экономить топливо, а также уменьшало воздействие газовой струи на саму ШПУ.