Система долговременного ухода заработает в 2021 году в 24 регионах

В 2021 году в пилотном режиме в России заработает система долговременного ухода. Она будет запущена в 24 регионах и охватит 133 тысячи человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере в среду, 30 декабря.

По ее словам, система долговременного ухода заменит стационары для пожилых людей и граждан с инвалидностью на полноценный и качественный уход на дому. Ее типовая модель была разработана и утверждена в сентябре 2020 года.

"С 2022 года система распространится на всю страну, поэтому сегодня нам предстоит отработать ее модель на пилотных регионах, чтобы в дальнейшем она носила постоянный непрерывный характер", - подчеркнула вице-премьер.

Система долговременного ухода дополнит существующую систему социального обслуживания населения. Предоставляться такой уход будет по выявительному принципу и всем нуждающимся в необходимом объеме. То есть ориентирован он будет на конкретного человека, его потребности.

В связи с внедрением системы долговременного ухода потребуется создание новых рабочих мест в социальной сфере и профессиональная переподготовка соцработников.