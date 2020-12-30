СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах

На западном побережье США рост заболеваемости COVID-19 привел к острой нехватке мест в больницах. Как сообщила газета Los Angeles Times, в этой связи ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес были вынуждены размещать ковидных пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах.

По данным издания, число инфицированных коронавирусом граждан увеличивалось рекордными темпами на протяжении последних 16 дней. По состоянию на начало недели в округе остались свободными всего 54 койки в отделениях интенсивной терапии. "Все больницы испытывают это напряжение, однако ситуация особенно серьезна в некоторых небольших больницах, - цитирует РИА "Новости" главу службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристину Гали. - Многие больницы достигли критической точки и вынуждены принимать много сложных решений в том, что касается ухода за пациентами".

Согласно данным Los Angeles Times, в воскресенье 94 процентов больниц округа были вынуждены перенаправлять машины скорой помощи, поскольку не могли принять новых пациентов. По словам Гали, в скором времени может оказаться, что этим машинам просто некуда больше ехать. Отмечается, в частности, что ситуация в медицинском центре USC Medical Center дошла до критической точки в воскресенье вечером, когда как минимум для 30 пациентов, некоторые из которых нуждались в интенсивной терапии, не нашлось ни единой доступной койки. Учреждение было вынуждено на 12 часов закрыть двери для машин скорой помощи.

Напомним, что в настоящее время жертвами COVID-19 в США стали почти 340 тысяч граждан, а число заражений коронавирусом подбирается к 20 миллионам. Накануне избранный президент страны Джозеф Байден заявил, что впереди американскую нацию ждет "очень тяжелый период" и новые жертвы в борьбе пандемией. Байден назвал ее "величайшим вызовом, с которым мы когда-либо сталкивались".