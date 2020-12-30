Новости

Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн 18:52
Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась 18:36
Мишустин направил на капремонт детских школ искусств 9,5 млрд 18:14
Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене 18:11
СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах 18:08
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров 18:00
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь 17:59
Эксперимент по "Доступному интернету" продлили до 30 июня 2021 года 17:51
Курс евро снова поднялся до 92 рублей 17:36
Замглавы Минприроды Константин Румянцев покидает ведомство 17:36
В Заполярье судоводителя будут судить за гибель трех человек 17:35
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы 17:34
Результатом проверки в Минприроды стали "кадровые решения" 17:32
Вакцина ФМБА от COVID-19 нацелена на создание клеточного иммунитета 17:26
Найденную в центре Севастополя античную печь перенесли в Херсонес 17:16
Конституционный суд Украины: Зеленский превысил свои полномочия 17:04
Политическая элита Польши вакцинируется от коронавируса 16:57
В ДТП погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов 16:51
В Севастополе школьные каникулы продлены до 18 января 16:40
Бойцы ОМОНа удостоили Лукашенко высшего знака отличия 16:20
В Нижнем Новгороде Деды Морозы спустились с крыши к больным детям 16:18
Почти треть россиян попросила бы у Деда Мороза здоровья 16:16
В Шереметьево экстренно сел Airbus 16:01
Кузнецова: Девочка из Карпинска сейчас в доме ребенка и набирает вес 16:00
Аэропорт в Йемене обстреляли в момент прилета правительства 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 18:08
Рубрика: В мире

СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах

Текст: Александр Гусаров
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

На западном побережье США рост заболеваемости COVID-19 привел к острой нехватке мест в больницах. Как сообщила газета Los Angeles Times, в этой связи ряд больниц калифорнийского округа Лос-Анджелес были вынуждены размещать ковидных пациентов в сувенирных магазинах и конференц-залах.

В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

По данным издания, число инфицированных коронавирусом граждан увеличивалось рекордными темпами на протяжении последних 16 дней. По состоянию на начало недели в округе остались свободными всего 54 койки в отделениях интенсивной терапии. "Все больницы испытывают это напряжение, однако ситуация особенно серьезна в некоторых небольших больницах, - цитирует РИА "Новости" главу службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристину Гали. - Многие больницы достигли критической точки и вынуждены принимать много сложных решений в том, что касается ухода за пациентами".

Согласно данным Los Angeles Times, в воскресенье 94 процентов больниц округа были вынуждены перенаправлять машины скорой помощи, поскольку не могли принять новых пациентов. По словам Гали, в скором времени может оказаться, что этим машинам просто некуда больше ехать. Отмечается, в частности, что ситуация в медицинском центре USC Medical Center дошла до критической точки в воскресенье вечером, когда как минимум для 30 пациентов, некоторые из которых нуждались в интенсивной терапии, не нашлось ни единой доступной койки. Учреждение было вынуждено на 12 часов закрыть двери для машин скорой помощи.

Напомним, что в настоящее время жертвами COVID-19 в США стали почти 340 тысяч граждан, а число заражений коронавирусом подбирается к 20 миллионам. Накануне избранный президент страны Джозеф Байден заявил, что впереди американскую нацию ждет "очень тяжелый период" и новые жертвы в борьбе пандемией. Байден назвал ее "величайшим вызовом, с которым мы когда-либо сталкивались".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек