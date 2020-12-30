Специальные выплаты получили почти 600 тысяч работников интернатов

В 2020 году выплаты за работу в условиях коронавируса получили более 578 тысяч работников социальных стационаров. Их общая сумма превысила 16 млрд рублей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере в среду, 30 декабря.

Она напомнила, что выплаты получали работники социальных стационаров, которые не менее двух недель в течение месяца проживали в учреждении, закрытом на карантин, чтобы минимизировать риск заражения постояльцев.

"Благодаря принятым мерам нам удалось избежать большого числа заболевших в отличие от европейских стран, где в первые дни пандемии наблюдалась высокая смертность из-за коронавируса в социальных учреждениях", - сказала она.

Так, за весь период пандемии заболели коронавирусом 8,6% от всего числа проживающих в социальных учреждениях, при этом 85% из них уже выздоровели, следует из ее слов.