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30 декабря 2020 г.

Закон Томской области от 29 декабря 2020 года № 167-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Дата подписания 29 декабря 2020 г.
Опубликован 30 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Законодательной Думой Томской области 24 декабря 2020 года (постановление № 2708)

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 929 366,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 025 013,9 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 840 685,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 929 366,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 20 876 688,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 924 143,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 880 416,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 22 044 381,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 21 048 310,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 930 091,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 20 876 688,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 22 044 381,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить в бюджете Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов поступление доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств Томской области, возникающих при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас

Установить, что:

1. В составе расходов бюджета Фонда в 2021 году формируется нормированный страховой запас в сумме 2 288 305,0 тыс. рублей (в том числе за счет остатка средств нормированного страхового запаса по состоянию на 1 января 2021 года), в том числе на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 67 591,7 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что погашение кредиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования.

2. Утвердить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Томской области, на 2021 год в размере 0,985 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию из бюджета Фонда по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



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Приложения к закону
(pdf, PDF, 755 Кб)