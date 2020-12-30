Закон Томской области от 29 декабря 2020 года № 170-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательной Думой Томской области 24 декабря 2020 года (постановление № 2706)

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 82 492 891,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 58 076 675,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 24 416 216,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 88 223 137,3 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 5 730 245,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 77 389 818,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 60 610 116,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 16 779 702,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 81 774 231,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 63 676 702,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 18 097 528,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 78 900 110,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 696 350,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 82 377 008,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 346 388,7 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 1 510 292,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 602 777,6 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, заменяющие дотации (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области от указанного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Томской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов капитального строительства государственной собственности Томской области, на разработку проектной документации, на реализацию мероприятий по информатизации в части информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, на реализацию мероприятий по установлению границ зон затопления, подтопления на территории Томской области, на выполнение научно - исследовательских работ по теме "Актуализация Стратегии социально - экономического развития Томской области до 2030 года в части определения приоритетных проектных направлений и политик развития региона", подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 6

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета -органов государственной власти Томской области, иных организаций и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета -территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону;

4) объем безвозмездных поступлений в бюджет Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

5) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

6) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

7) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону;

8) программу государственных внутренних заимствований Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

9) программу государственных гарантий Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

10) распределение иного межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой на 2021 год и на 2022 год планового периода согласно приложению 12 к настоящему Закону;

11) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону;

12) перечень главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону;

13) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15.1 к настоящему Закону.

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

на 2021 год в сумме 30 926 799,2 тыс. рублей, в том числе 5 745 677,3 тыс. рублей в форме дотаций, 7 820 364,6 тыс. рублей в форме субсидий, 15 107 884,4 тыс. рублей в форме субвенций, 2 252 872,9 тыс. рублей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2022 год в сумме 26 660 899,5 тыс. рублей, в том числе 3 621 516,4 тыс. рублей в форме дотаций, 6 080 012,0 тыс. рублей в форме субсидий, 15 106 253,5 тыс. рублей в форме субвенций, 1 853 117,6 тыс. рублей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2023 год в сумме 25 808 728,1 тыс. рублей, в том числе 3 655 122,4 тыс. рублей в форме дотаций, 5 188 545,3 тыс. рублей в форме субсидий, 15 117 170,6 тыс. рублей в форме субвенций, 1 847 889,8 тыс. рублей в форме иных межбюджетных трансфертов.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 6 253 062,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6 510 728,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6 385 988,5 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме:

на 2021 год - 7 219 739,9 тыс. рублей;

на 2022 год - 7 804 792,7 тыс. рублей;

на 2023 год - 9 103 084,3 тыс. рублей.

Статья 8

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 38 842 314,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 40 313 980,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 40 906 238,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей.

2. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетному кредиту в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 21 апреля 2015 г. № 3 к Соглашению от 7 июня 2010 г. № 01-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

в 2021 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 189,7 тыс. рублей.

3. Установить в Программе государственных внутренних заимствований Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 30.09.2020 г. № 7/6/5Z5/5/5 к Соглашениям от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118, от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181, от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21, от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145, от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112, от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2021 году-435 141,3 тыс. рублей;

в 2022 году - 435 141,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 435 141,3 тыс. рублей.

4. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 30.09.2020 г. № 7/6/5/5Z5/5 к Соглашениям от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118, от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181, от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21, от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145, от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112, от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2021 году - 7 795,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 7 360,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 6 925,3 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что Департамент финансов Томской области на основании нормативного правового акта Администрации Томской области осуществляет списание государственного внутреннего долга Томской области по государственным займам, осуществленным в валюте Российской Федерации путем выпуска ценных бумаг от имени Томской области, по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации, начало течения которого определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с даты возникновения права владельца ценной бумаги на предъявление требования об исполнении обязательств по ценной бумаге.

Статья 10

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, погашения долговых обязательств муниципального образования, а также осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2021 году в сумме до 300 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме до 300 000,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме до 300 000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, погашения долговых обязательств муниципального образования - в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) в целях осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0,01 процента годовых от суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита.

Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам не имеющим просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом и при наличии у муниципального образования источников погашения бюджетных кредитов, а также при условии принятия обязательства, подлежащего включению в договор о предоставлении бюджетного кредита, по привлечению в местный бюджет кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

4. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Томской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, определяются в соответствии с постановлением Администрации Томской области.

Статья 11

Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения, на обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений за счет:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в областной бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Администрацией Томской области.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета устанавливается Департаментом финансов Томской области.

Статья 12

Доходы от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иные суммы принудительного изъятия, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются в 2021 году на увеличение расходов соответствующего областного государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 13

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2021 год бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) Администрации Томской области:

на реализацию государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области" подпрограммы "Профилактика правонарушений и наркомании" в сумме 600,0 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества правонарушений";

на реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" в сумме 3 000,0 тыс. рублей по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области";

2) Департаменту финансов Томской области:

на реализацию государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 196 838,8 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 156 838,8 тыс. рублей по подразделу 1402 "Иные дотации" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по итогам выполнения Соглашений о мерах по социально - экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов;

подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" в сумме 40 000,0 тыс. рублей по подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" на реализацию основного мероприятия "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области";

на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в сумме 950 000,0 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы";

3) Департаменту общего образования Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие образования в Томской области" в сумме 1 182 000,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" в сумме 1 182 000,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" в сумме 1 182 000,5 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0701 "Дошкольное образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 485 421,4 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование":

в сумме 498 673,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;

в сумме 10 640,0 тыс. рублей на премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области";

по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 187 265,4 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области;

4) Департаменту по культуре Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" в сумме 642 173,3 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" в сумме 640 607,0 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 63 597,0 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография":

на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального искусства и народного творчества" в сумме 564 094,0 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры;

на реализацию основного мероприятия "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области" в сумме 12 916,0 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

на реализацию регионального проекта "Творческие люди" по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография" в сумме 1 566,3 тыс. рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры;

5) Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области:

на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" в сумме 198 435,6 тыс. рублей по подразделу 0707 "Молодежная политика" раздела 0700 "Образование" на реализацию основного мероприятия "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей";

6) Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" подпрограммы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" в сумме 830,0 тыс. рублей по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию ведомственной целевой программы "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" по расходам на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области;

7) Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" в сумме 51 700,0 тыс. рублей по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства";

8) Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" в сумме 50 000,0 тыс. рублей по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области";

9) Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" подпрограммы "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" ведомственной целевой программы "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 100 318,9 тыс. рублей", в том числе:

в сумме 88 450,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

в сумме 11 868,2 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

Статья 14

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 18 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской области или актами уполномоченных ей органов государственной власти Томской области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 15

Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случаях, предусмотренных приложением 20 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской области или актами уполномоченных ей органов государственной власти Томской области, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 16

1. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2021 году - 1 297,0 рублей на 1 жителя, в 2022 году - 1 303,5 рублей на 1 жителя, в 2023 году - 1 309,0 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2021 году - 90 процентов, в 2022 году - 85 процентов, в 2023 году - 85 процентов от муниципального образования с максимальной бюджетной обеспеченностью.

Статья 17

Установить с 1 января 2021 года размер индексации социальных пособий и иных социальных выплат гражданам, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области, 1.

Статья 18

Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств областного бюджета гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, получателями средств областного бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам с исполнением по требованию (абонентским договорам), договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, творческих фестивалях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на организацию концертов и выступлений артистов, групп, творческих коллективов, по договорам (контрактам), связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром, а также по договорам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением государственным внутренним долгом Томской области;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской области.

Статья 19

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Установить, что в 2021 году перечисление межбюджетных трансфертов, софинансирование (финансовое обеспечение) которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Томской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 21

Установить предельную величину Резервного фонда Томской области на 2021 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 22

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







