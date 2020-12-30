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30 декабря 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 30 декабря 2020 года № 174 "О внесении изменения и дополнения в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 21.12.2020 № 71-00-01/08-12209-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменение и дополнение:

1) подпункт 1.4 пункта 1 указа изложить в новой редакции:

"1.4. Приостановить с 31 декабря 2020 года по 28 января 2021 года:

1) действие единых месячных льготных проездных билетов, выданных жителям Тульской области в возрасте старше 65 лет;

2) предоставление скидки в размере 50 процентов действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) лицам, достигшим возраста 75 лет, проживающим на территории Тульской области, отдельным категориям жителей Тульской области, установленным Законом Тульской области от 28 декабря 2004 года № 493-3TO "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области", достигшим возраста 65 лет.

При этом стоимость единого месячного льготного проездного билета в месяце, следующем за месяцем, в котором было приостановление, уменьшается пропорционально количеству дней, на которое было приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с министерством труда и социальной защиты Тульской области Тульской области обеспечить реализацию настоящего подпункта.";

2) абзац 1 подпункта 2.1 пункта 2 указа после текста "с 22 по 31 декабря 2020 года," дополнить текстом "с 1 по 14 января 2021 года, с 15 по 28 января 2021 года,".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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