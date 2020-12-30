Закон Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года № 85-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 15 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 76 499 125,7 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 24 532 230,7 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 24 205 683,0 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 1 к настоящему Закону;

2) общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 76 730 042,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2022 года в сумме 59 035 572,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Удмуртской Республики в сумме 230 916,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Удмуртской Республики на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики на 2022 год в сумме 73 922 836,9 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 19 241 479,9 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 241 479,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 79 394 720,5 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 20 824 384,5 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 20 824 384,5 тыс. рублей согласно таблице 2 приложения 1 к настоящему Закону;

2) общий объём расходов бюджета Удмуртской Республики на 2022 год в сумме 73 922 836,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1 426 948,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 79 394 720,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 3 120 190,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Удмуртской Республики на 1 января 2023 года в сумме 58 979 250,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года в сумме 58 642 778,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской Республики, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Удмуртской Республики, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики и бюджетами муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов и городского поселения) в Удмуртской Республике от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджет Удмуртской Республики в целях формирования дорожного фонда Удмуртской Республики, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Удмуртской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики, а также в состав закреплённых за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется нормативным правовым актом Министерства финансов Удмуртской Республики без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Главные администраторы доходов бюджета Удмуртской Республики по согласованию с Министерством финансов Удмуртской Республики вправе наделить свои территориальные органы (подразделения) и (или) подведомственные им казённые учреждения Удмуртской Республики отдельными полномочиями главных администраторов доходов бюджета Удмуртской Республики путём издания нормативного правового акта соответствующего государственного органа Удмуртской Республики.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Удмуртской Республики), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Удмуртской Республики или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики) некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Удмуртской Республики и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики, бюджетные инвестиции в объекты собственности Удмуртской Республики, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Удмуртской Республики, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Удмуртской Республики, в 2021 году в сумме 7 053 772,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 7 427 556,2 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 7 577 918,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Удмуртской Республики, направляемые на государственную поддержку семьи и детей в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, в 2021 году в сумме 8 598 407,3 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 8 848 226,4 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 8 948 991,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей за счёт средств бюджета Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики

1. Правительство Удмуртской Республики не вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению предельной штатной численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и работников казённых, бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики (в части деятельности, направленной на выполнение государственного задания), за исключением случаев изменения структуры и (или) функций исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, а также принятия Правительством Удмуртской Республики решений об изменении типа государственных учреждений Удмуртской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике не принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, работников муниципальных казённых учреждений, а также работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Статья 8. Особенности использования средств, получаемых государственными органами Удмуртской Республики, государственными учреждениями Удмуртской Республики

1. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, государственным органам Удмуртской Республики, казённым учреждениям Удмуртской Республики, в том числе их остатки, не использованные на 1 января 2021 года, направляются в 2021 году на увеличение расходов соответствующего государственного органа Удмуртской Республики, казённого учреждения Удмуртской Республики с внесением изменений в сводную бюджетную роспись по предложению главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики без внесения изменений в настоящий Закон.

2. При создании казённого учреждения Удмуртской Республики путём изменения типа существующего бюджетного или автономного учреждения Удмуртской Республики остатки средств от оказания бюджетным учреждением Удмуртской Республики платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности или прибыли автономного учреждения после налогообложения, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, на момент изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход бюджета Удмуртской Республики.

3. Установить, что средства в объёме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году бюджетным и автономным учреждениям Удмуртской Республики на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением бюджетными и автономными учреждениями Удмуртской Республики установленных государственным заданием показателей, характеризующих объём государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Удмуртской Республики порядке возврату в бюджет Удмуртской Республики.

4. Установить, что не использованные в 2020 году остатки средств, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Удмуртской Республики из бюджета Удмуртской Республики в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в отношении которых соответствующими государственными органами Удмуртской Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя указанных учреждений, наличие потребности в направлении их на те же цели в 2021 году не подтверждено в установленном порядке, подлежат взысканию в бюджет Удмуртской Республики в порядке, утверждённом Министерством финансов Удмуртской Республики с учётом общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

5. Установить, что расходы автономных и бюджетных учреждений Удмуртской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные ими в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитываемые на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Удмуртской Республики, осуществляются с представлением указанными учреждениями в Министерство финансов Удмуртской Республики документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств при осуществлении операций по расходам на выполнение текущего и (или) капитального ремонта зданий и сооружений и расходам на приобретение оборудования в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Статья 9. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Удмуртской Республики

1. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда Удмуртской Республики на 2021 год в сумме 7 071 794,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 258 570,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 536 376,6 тыс. рублей, в том числе объём бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 632,3 тыс. рублей ежегодно.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Удмуртской Республики на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 10. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что в соответствии со статьёй 78 и пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики, а также казёнными учреждениями Удмуртской Республики, наделёнными Правительством Удмуртской Республики полномочиями по предоставлению субсидий, в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований могут предоставляться:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Удмуртской Республики), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведённой из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликёрных вин с защищённым географическим указанием, с защищённым наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Удмуртской Республики;

3) гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Удмуртской Республики), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями Удмуртской Республики.

2. Субсидии, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми между главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики или получателями средств бюджета Удмуртской Республики, наделёнными Правительством Удмуртской Республики полномочиями по предоставлению субсидий, с одной стороны и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг или некоммерческими организациями, не являющимися казёнными учреждениями Удмуртской Республики, с другой стороны.

3. Установить, что в расходах бюджета Удмуртской Республики на 2021 год предусматриваются субсидии акционерному обществу "Культурно-спортивный комплекс "Зенит" в целях реализации концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) объекта спорта - "Плавательный бассейн в городе Ижевске" по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, в 50 м на запад от здания по ул. Советской, 35.

Статья 11. Особенности использования в 2021 году средств, получаемых отдельными юридическими лицами из бюджета Удмуртской Республики

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям, субсидий государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений), взносы в уставные капиталы юридических лиц, включённые в утверждаемый Правительством Удмуртской Республики перечень, подлежат перечислению на лицевой счёт, открытый Министерству финансов Удмуртской Республики в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике.

Операции по зачислению и списанию средств на лицевом счёте, указанном в абзаце первом настоящей части, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Операции по перечислению средств, отражённых на лицевых счетах, указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка, установленных нормативными правовыми актами органов государственной власти Удмуртской Республики, при предоставлении таких средств после представления документов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

2. Установить, что в 2021 году остатки субсидий юридическим лицам, указанных в части 1 настоящей статьи, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, подлежат использованию этими юридическими лицами на цели, ранее установленные условиями предоставления указанных субсидий, в соответствии с решениями, указанными в части 3 настоящей статьи.

3. Установить, что главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики, предоставившие как получатели бюджетных средств из бюджета Удмуртской Республики субсидии юридическим лицам, указанные в части 1 настоящей статьи, принимают до 1 марта 2021 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных субсидий в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

4. Субсидии юридическим лицам на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства в целях финансового обеспечения затрат, предоставляемые из бюджета Удмуртской Республики на условиях софинансирования из федерального бюджета, перечисляются на лицевые счета, открываемые получателям такой поддержки в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике.

5. Установить, что:

1) Министерством финансов Удмуртской Республики осуществляется казначейское сопровождение государственных контрактов, контрактов (договоров) государственных учреждений Удмуртской Республики, заключаемых на сумму более 1,0 млн рублей, в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики;

2) казначейскому сопровождению подлежат также контракты, договоры, соглашения, заключённые в рамках исполнения государственных контрактов, контрактов (договоров), указанных в пункте первом настоящей части;

3) при казначейском сопровождении государственных контрактов, контрактов (договоров), а также контрактов, договоров, соглашений, заключённых в рамках их исполнения, операции по зачислению и списанию средств осуществляются на лицевых счетах, открытых Министерству финансов Удмуртской Республики в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном порядке в Министерстве финансов Удмуртской Республики.

6. Положения части 5 настоящей статьи не распространяются на:

1) государственные контракты (контракты, договоры, соглашения), заключаемые в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, подписки на периодические издания, аренды, финансовой аренды (лизинг), услуг по предоставлению кредитов, агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств Удмуртской Республики, услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, услуг по бухгалтерскому обслуживанию, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, проведения мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции;

2) энергосервисные договоры (контракты);

3) договоры, заключаемые государственными учреждениями Удмуртской Республики в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Статья 12. Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Удмуртской Республики

Установить, что в расходах бюджета Удмуртской Республики на 2021 год предусматриваются:

1) субсидии некоммерческой унитарной организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" в форме имущественного взноса на её содержание и ведение ею уставной деятельности по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики;

2) субсидии Микрокредитной компании Удмуртскому фонду развития предпринимательства в форме имущественного взноса на осуществление ею уставной деятельности в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики "Развитие промышленности и потребительского рынка" и государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";

3) субсидии Гарантийному фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики в форме имущественного взноса на осуществление им уставной деятельности в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";

4) субсидии автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса Удмуртской Республики" в форме имущественного взноса на осуществление ею уставной деятельности в целях реализации отдельных мероприятий государственной программы Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике" и государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";

5) субсидии автономной некоммерческой организации "Спортивно-адаптивная школа Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта";

6) субсидии некоммерческой организации "Адвокатская палата Удмуртской Республики";

7) субсидии Удмуртской республиканской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

8) субсидии унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Удмуртской Республики" в форме добровольного имущественного взноса на содержание и ведение ею уставной деятельности;

9) субсидии публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан -участников долевого строительства" в форме имущественного взноса;

10) субсидия автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики";

11) субсидии Удмуртской республиканской организации Общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" в целях финансового обеспечения затрат при осуществлении ею уставной деятельности;

12) субсидия федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Удмуртский государственный университет" на разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ на базе центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации";

13) субсидии автономной некоммерческой организации "Оператор спортивных стартов Удмуртии" в целях развития физической культуры и массового спорта;

14) субсидии автономной некоммерческой организации "Центр цифрового образования детей "IT-куб" в форме имущественного взноса на осуществление ею уставной деятельности для реализации отдельных мероприятий региональных проектов национального проекта "Образование";

15) субсидии автономной некоммерческой организации "Центр территориального развития Удмуртской Республики" в форме добровольного имущественного взноса на содержание и ведение ею уставной деятельности;

16) субсидии автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика Удмуртской Республики" в форме имущественного взноса на осуществление ею уставной деятельности.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Удмуртской Республики и государственные гарантии Удмуртской Республики

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Установить, что Правительство Удмуртской Республики вправе осуществлять заимствования путём выпуска государственных ценных бумаг Удмуртской Республики в целях финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики, а также погашения долговых обязательств Удмуртской Республики.

3. Установить, что Правительство Удмуртской Республики в 2021 году вправе поручить Министерству финансов Удмуртской Республики на основании договора, заключаемого с Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике, привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета Удмуртской Республики в объёме, утверждённом Программой государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2021 год.

4. Утвердить объём расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Удмуртской Республики в 2021 году в размере 588 200,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 2 352 800,0 тыс. рублей и в 2023 году в размере 1 470 500,0 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных гарантий Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону с общим объёмом бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Удмуртской Республики по возможным гарантийным случаям в размере 0,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Учёт средств, поступающих во временное распоряжение государственных учреждений Удмуртской Республики

1. Средства, поступающие во временное распоряжение государственных учреждений Удмуртской Республики, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Удмуртской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве финансов Удмуртской Республики, в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

2. Операции со средствами, указанными в части 1 настоящей статьи, осуществляются на лицевых счетах, открытых Министерству финансов Удмуртской Республики в Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике.

Статья 15. Порядок заключения и оплаты государственными органами Удмуртской Республики, государственными учреждениями Удмуртской Республики государственных контрактов, договоров (соглашений), исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики

1. Установить, что заключение и оплата государственными органами Удмуртской Республики, казёнными учреждениями Удмуртской Республики, бюджетными и автономными учреждениями Удмуртской Республики, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы полномочия государственных заказчиков, государственных контрактов, договоров (соглашений), исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики и от имени публично-правового образования в лице органа государственной власти, производятся в пределах доведённых им по кодам классификации расходов бюджета Удмуртской Республики лимитов бюджетных обязательств с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

2. Установить, что в соответствии с решениями Правительства Удмуртской Республики допускается заключение государственных контрактов, обуславливающих возникновение расходных обязательств Удмуртской Республики на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Обязательства, вытекающие из государственных контрактов, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, принятые государственными органами Удмуртской Республики, казёнными учреждениями Удмуртской Республики сверх доведённых им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счёт средств бюджета Удмуртской Республики.

4. Не подлежат оплате обязательства Удмуртской Республики, принятые государственными органами Удмуртской Республики, казёнными учреждениями Удмуртской Республики, вытекающие из государственных контрактов, сведения по которым не включены в установленном Правительством Российской Федерации порядке в реестр государственных контрактов, заключённых от имени Удмуртской Республики.

5. Установить, что государственный орган Удмуртской Республики, казённое учреждение Удмуртской Республики при заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов цены государственного контракта - по государственным контрактам поставки дорогостоящих видов медицинских услуг, поставки технически сложного оборудования (по заключению соответствующего главного распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики), о приобретении объектов недвижимого имущества в собственность Удмуртской Республики, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путёвок на санаторно-курортное лечение, специальное лечение, об оказании услуг на проведение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, об оказании услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, по подготовке кадров по программам высшего образования, об оказании услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Удмуртской Республики, об оказании агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств Удмуртской Республики, а также при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;

2) в размере до 50 процентов цены государственного контракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году, - по государственным контрактам (договорам) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, а также государственным контрактам (договорам) на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства собственности Удмуртской Республики, если иные предельные размеры авансовых платежей для таких государственных контрактов (договоров) не установлены нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

3) в размере до 30 процентов цены государственного контракта - по остальным государственным контрактам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.

6. Установить, что последующая оплата денежных обязательств, возникающих по государственным контрактам, указанным в пунктах 2 и 3 части 5 настоящей статьи, осуществляется после подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных указанными государственными контрактами (их этапами), с учётом ранее произведённых платежей.

7. Установить, что действие части 5 настоящей статьи распространяется на бюджетные и автономные учреждения Удмуртской Республики.

Статья 16. Учёт бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета Удмуртской Республики

Установить, что в 2021 году бюджетные обязательства, принимаемые получателями средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии с государственными контрактами (контрактами, договорами), соглашениями, заключёнными с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, или в соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами, подлежат учёту в Министерстве финансов Удмуртской Республики по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Статья 17. Часть прибыли государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики, подлежащей перечислению в бюджет Удмуртской Республики

1. Установить часть прибыли государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики, остающуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Удмуртской Республики, в размере 50 процентов.

2. Установить часть прибыли государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики, являющихся сельхозтоваропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", остающуюся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Удмуртской Республики, в размере 0 процентов.

Статья 18. Порядок использования бюджетных ассигнований в случае недополучения в бюджет Удмуртской Республики доходов и средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики

Установить, что в случае недополучения в бюджет Удмуртской Республики доходов, утверждённых статьёй 1 настоящего Закона, а также средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики бюджетные ассигнования в первоочередном порядке последовательно направляются на выплату заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, на обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки населения и социальных выплат населению Удмуртской Республики, на финансирование расходов на погашение и (или) обслуживание государственного долга Удмуртской Республики.

Статья 19. Дотации из бюджета Удмуртской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Утвердить объём дотаций из бюджета Удмуртской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 3 203 154 тыс. рублей ежегодно.

2. Утвердить распределение дотации из бюджета Удмуртской Республики на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Установить критерий выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 1,1856.

Статья 20. Субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике

1. Установить, что субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляются в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 21. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике

1. Утвердить распределение субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Субвенции из бюджета Удмуртской Республики перечисляются бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике в соответствии со сводной бюджетной росписью с учётом фактических расходов на реализацию соответствующих полномочий.

3. В целях предоставления субвенций из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счёт средств бюджета Удмуртской Республики установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений - 63,5 рубля в расчёте на одного жителя.

Статья 22. Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике и иные дотации бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике из бюджета Удмуртской Республики

1. Утвердить объём дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на 2021 год в сумме 213 900,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 315 418,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе иных дотаций бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике из бюджета Удмуртской Республики объём дотаций для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике на 2021 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей.

3. Установить, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляются в случае сокращения доходов и (или) увеличения расходов бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, в том числе в результате изменений налогового и (или) бюджетного законодательства, влекущих за собой недостаточность средств консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на решение вопросов по обеспечению финансирования социальных обязательств.

4. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике осуществляется Правительством Удмуртской Республики в течение финансового года с учётом фактического исполнения бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.

5. Распределение дотаций для стимулирования развития муниципальных образований в Удмуртской Республике производится в порядке, установленном законодательством Удмуртской Республики.

Статья 23. Коэффициент софинансирования за счёт бюджета Удмуртской Республики расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике, возникающих при решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан

Установить коэффициент софинансирования за счёт бюджета Удмуртской Республики расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике, возникающих при решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, на 2021 год - 3, на 2022 год - 3, на 2023 год - 3.

Статья 24. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов, городских округов из бюджета Удмуртской Республики предоставляются для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, городских округов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, на срок до трёх лет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели настоящим Законом.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, городских округов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке О процентов.

3. Установить, что в 2021 году предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов, городских округов осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредита, уплате процентов, штрафов, пеней, предусмотренных соответствующим договором.

4. Установить, что в случаях нарушения сроков уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование средствами бюджета Удмуртской Республики, предоставленными на возвратной основе, начисляются и взимаются пени в размере одной трёхсотой действующей ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате долга и процентов за пользование средствами бюджета Удмуртской Республики.

5. Взыскание остатков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики местным бюджетам, включая проценты, штрафы и пени, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской Республики.

Статья 25. Реструктуризация задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом

1. Установить, что в 2021 году Правительство Удмуртской Республики вправе принять решение о проведении мероприятий по реструктуризации задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики перед федеральным бюджетом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Утвердить объём бюджетных ассигнований на уплату процентов за рассрочку погашения реструктурированной задолженности перед федеральным бюджетом:

1) по Соглашению от 9 августа 2010 года № 01-01-06/06-292 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 830,51 тыс. рублей, в 2022 году в размере 830,51 тыс. рублей, в 2023 году в размере 830,51 тыс. рублей;

2) по Соглашению от 22 декабря 2010 года № 01-01-06/06-591 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 539,96 тыс. рублей, в 2022 году в размере 539,96 тыс. рублей, в 2023 году в размере 539,96 тыс. рублей;

3) по Соглашению от 19 мая 2010 года № 01-01-06/06-166 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2021 году в размере 275,66 тыс. рублей, в 2022 году в размере 275,66 тыс. рублей, в 2023 году в размере 275,66 тыс. рублей;

4) по Соглашению от 13 апреля 2011 года № 01-01-06/06-45 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2021 году в размере 356,56 тыс. рублей, в 2022 году в размере 356,56 тыс. рублей, в 2023 году в размере 356,56 тыс. рублей;

5) по Соглашению от 15 декабря 2015 года № 01-01-06/06-240 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 1 115,84 тыс. рублей, в 2022 году в размере 1 053,56 тыс. рублей, в 2023 году в размере 991,27 тыс. рублей;

6) по Соглашению от 29 июня 2017 года № 01-01-06/06-180 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 13 508,81 тыс. рублей, в 2022 году в размере 12 754,76 тыс. рублей, в 2023 году в размере 12 000,71 тыс. рублей;

7) по Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-367 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 577,22 тыс. рублей, в 2022 году в размере 545,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 512,78 тыс. рублей;

8) по Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-368 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 2 205,46 тыс. рублей, в 2022 году в размере 2 082,36 тыс. рублей, в 2023 году в размере 1 959,25 тыс. рублей.

3. Утвердить объём бюджетных ассигнований на погашение реструктурированной задолженности перед федеральным бюджетом:

1) по Соглашению от 15 декабря 2015 года № 01-01-06/06-240 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 62 285,1 тыс. рублей, в 2022 году в размере 62 285,1 тыс. рублей, в 2023 году в размере 62 285,1 тыс. рублей;

2) по Соглашению от 29 июня 2017 года № 01-01-06/06-180 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 754 047,2 тыс. рублей, в 2022 году в размере 754 047,2 тыс. рублей, в 2023 году в размере 754 047,2 тыс. рублей;

3) по Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-367 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 32 219,95 тыс. рублей, в 2022 году в размере 32 219,95 тыс. рублей, в 2023 году в размере 32 219,95 тыс. рублей;

4) по Соглашению от 22 декабря 2017 года № 01-01-06/06-368 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Удмуртской Республики в 2021 году в размере 123 106,6 тыс. рублей, в 2022 году в размере 123 106,6 тыс. рублей, в 2023 году в размере 123 106,6 тыс. рублей.

Статья 26. Мораторий на установление новых налоговых льгот

Ввести мораторий на установление в 2021 году новых налоговых льгот по региональным налогам, пониженных ставок по налогам, подлежащим зачислению в бюджет Удмуртской Республики, за исключением налоговых льгот и пониженных ставок по налогам, устанавливаемых:

1) в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики о налогах и сборах, направленными на развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике;

2) в отношении налогоплательщиков, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации".

Статья 27. Особенности исполнения бюджета Удмуртской Республики

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Удмуртской Республики является распределение зарезервированных в составе утверждённых статьёй 4 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на исполнение прочих обязательств государства по решениям Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на финансирование расходов, предусмотренных Положением о резервном фонде Правительства Удмуртской Республики;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", предусмотренных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета, предусмотренных на реализацию Закона Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года № 38-P3 "О государственной гражданской службе Удмуртской Республики";

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" на реализацию Закона Удмуртской Республики от 18 июня 2002 года № 42-РЗ "О гарантиях деятельности лиц, замещающих государственные должности Удмуртской Республики";

6) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, по решениям Правительства Удмуртской Республики.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Удмуртской Республики, связанными с особенностями исполнения бюджета Удмуртской Республики и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики, являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (подгруппами, элементами) вида расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики по соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением случаев, установленных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Удмуртской Республики);

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству экономики Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" на финансирование мероприятий на развитие межрегиональной и внешнеэкономической деятельности Удмуртской Республики, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования и науки Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Развитие образования" на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Удмуртской Республике, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики на реализацию подпрограммы "Использование и внедрение информационнотелекоммуникационных технологий в Удмуртской Республике" государственной программы Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике", по решениям Правительства Удмуртской Республики;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" в части расходов на адаптацию объектов социальной инфраструктуры с целью доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", по решениям Правительства Удмуртской Республики;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Удмуртской Республики и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с Адресной инвестиционной программой Удмуртской Республики;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики на осуществление мероприятий по проведению капитального ремонта объектов собственности Удмуртской Республики и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности в соответствии с перечнем капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики;

8) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета Удмуртской Республики и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации;

9) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики в случае осуществления выплат на погашение долговых обязательств Удмуртской Республики и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики в пределах общего объёма бюджетных ассигнований по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при принятии Министерством финансов Удмуртской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации решений о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике из бюджета Удмуртской Республики в случаях и в порядке, предусмотренных законами Удмуртской Республики и (или) нормативными правовыми актами Правительства Удмуртской Республики в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики на проведение государственных, республиканских, национальных праздников, презентационных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Удмуртской Республики и (или) включённых в перечень презентационных мероприятий, на опубликование нормативных правовых актов Удмуртской Республики, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике" на реализацию организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

14) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики;

15) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в целях необходимости осуществления уплаты штрафов (пеней) в федеральный бюджет в связи с нарушением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики;

16) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики на реализацию государственной программы Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике", по решениям Правительства Удмуртской Республики;

17) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в случае необходимости уплаты налогов (сборов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

18) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в целях необходимости реализации региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов (программ), федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и приведения кодов классификации расходов бюджета в соответствие с требованиями бюджетного законодательства;

19) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики, в целях необходимости осуществления уплаты штрафов (пеней), а также в целях приведения объектов проверок в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в случае вынесения предписаний (постановлений) контрольных (надзорных) органов;

20) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по подготовке и проведению республиканских творческих состязаний (игр) для инвалидов, по решениям Правительства Удмуртской Республики;

21) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики, государственными учреждениями Удмуртской Республики, в отношении которых указанные главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики осуществляют функции и полномочия учредителя, в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков и увеличением общего объёма остаточной стоимости государственного имущества Удмуртской Республики, закреплённого на праве оперативного управления, признаваемого основными средствами;

22) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Удмуртской Республики в объёме сумм разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключённого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд контракта (за исключением контрактов, заключаемых за счёт средств дорожного фонда Удмуртской Республики, контрактов, источниками финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Удмуртской Республики по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на исполнение прочих обязательств государства, по решениям Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики;

23) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях принятия Главой Удмуртской Республики решений о создании, реорганизации исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, а также в случаях принятия Правительством Удмуртской Республики решений о создании, реорганизации государственных учреждений Удмуртской Республики и в связи с этим изменением функций и полномочий государственных учреждений Удмуртской Республики.

3. Установить, что в 2021 году уменьшение общего объёма бюджетных ассигнований, утверждённых в установленном порядке главным распорядителям средств бюджета Удмуртской Республики на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

4. Установить, что в 2021 году доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Удмуртской Республики сверх утверждённого настоящим Законом общего объёма доходов, могут направляться Министерством финансов Удмуртской Республики без внесения изменений в настоящий Закон на замещение государственных заимствований и погашение государственного долга Удмуртской Республики.

5. Установить, что субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляются в соответствии с соглашениями, заключаемыми между главными распорядителями средств бюджета Удмуртской Республики с одной стороны и органами местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике с другой стороны.

6. Установить, что в 2021 году главные распорядители средств бюджета Удмуртской Республики вправе передавать Управлению Федерального казначейства по Удмуртской Республике полномочия получателя средств бюджета Удмуртской Республики по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что положения абзаца первого настоящей части распространяются на межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются в том числе средства федерального бюджета, поступившие в установленном порядке в бюджет Удмуртской Республики.

7. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам городских округов, бюджетам городских поселений, сельских поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Удмуртской Республики бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Удмуртской Республики в течение первых пятнадцати рабочих дней 2021 года.

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета Удмуртской Республики, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертах бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики (за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных за счёт целевых средств федерального бюджета), не использованных в отчётном финансовом году, согласованным с Министерством финансов Удмуртской Республики в определяемом им порядке, средства в объёме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2021 году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Порядок принятия решений, предусмотренных абзацем вторым настоящей части, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Удмуртской Республики, регулирующим порядок возврата межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики.

8. Установить, что увеличение общего объёма бюджетных ассигнований на проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в случае поступления в бюджет Удмуртской Республики дохода от заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, осуществляется без внесения изменений в настоящий Закон.

9. Установить, что перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с положениями настоящей статьи производится по кодам расходов бюджетной классификации, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации, Министерства финансов Удмуртской Республики и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики.

10. Установить, что в соответствии с решением Правительства Удмуртской Республики Министерство финансов Удмуртской Республики через подведомственное ему казённое учреждение осуществляет централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учёта и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчётности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, государственных органов Удмуртской Республики, не входящих в структуру исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (за исключением Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики, Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики), государственных учреждений Удмуртской Республики.

Статья 28. Особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг в Удмуртской Республике

1. Установить, что при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заказчики используют функционал подсистемы "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики" в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям при осуществлении закупок использовать функционал, указанный в части 1 настоящей статьи.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Приостановить до 1 января 2022 года действие положений части 2 статьи 10 Закона Удмуртской Республики от 22 октября 2013 года № 64-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике" в части размера средств бюджета Удмуртской Республики на предоставление государственной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, пункта 6 части 1 статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 43-P3 "О дорожном фонде Удмуртской Республики", части 2 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 5 июля 2016 года № 51-РЗ "О мерах дополнительной поддержки социально-экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики".

3. Приостановить до 1 января 2024 года действие частей 4-6 статьи 7.1 Закона Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ "О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике" в части предоставления дотации для стимулирования развития муниципальных образований в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 декабря 2012 года № 534 "Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике", по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала и по итогам комплексной оценки результатов социально-экономического развития муниципальных образований, действие положений статьи 13 Закона Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ "О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике".

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов







