Умер актер из "Цельнометаллической оболочки" Маркус Д'Амико

Британский актер Маркус Д'Амико умер в возрасте 55 лет в своем доме в Оксфордшире.

Как передает Variety со ссылкой на подтверждение от сестры артиста, причиной его смерти стала пневмония. Маркус скончался еще 16 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

Marcus D'Amico, who appeared in #Superman II and Full Metal Jacket, has passed awayhttps://t.co/DDtvSNGYYm pic.twitter.com/y6CQ4XMthr — ComicBook.com (@ComicBook) December 30, 2020

Маркус Д'Амико родился 4 декабря 1965 года в Германии, во Франкфурте в семье американца и подданной Британии. Актер театра, кино и ТВ. На сцене - с 1977-го. Сниматься начал в 1980-м: Майкл "Мышь" Толливер в сериале "Городские истории", второй "Супермен", "Профессионалы", "Дживс и Вустер", "Чисто английское убийство", боец с говорящей кличкой Хэнд Джоб в "Цельнометаллической оболочке" Кубрика - всего чуть более двадцати проектов.

Последним появлением Маркуса на экране стала эпизодическая роль в сериале "Алиенист" в 2018-м.