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Умер актер из "Цельнометаллической оболочки" Маркус Д'Амико

Новости
    30.12.2020, 14:53
Текст:   Олег Усков

Британский актер Маркус Д'Амико умер в возрасте 55 лет в своем доме в Оксфордшире.

Как передает Variety со ссылкой на подтверждение от сестры артиста, причиной его смерти стала пневмония. Маркус скончался еще 16 декабря, но известно об этом стало только сейчас.

Маркус Д'Амико родился 4 декабря 1965 года в Германии, во Франкфурте в семье американца и подданной Британии. Актер театра, кино и ТВ. На сцене - с 1977-го. Сниматься начал в 1980-м: Майкл "Мышь" Толливер в сериале "Городские истории", второй "Супермен", "Профессионалы", "Дживс и Вустер", "Чисто английское убийство", боец с говорящей кличкой Хэнд Джоб в "Цельнометаллической оболочке" Кубрика - всего чуть более двадцати проектов.

Последним появлением Маркуса на экране стала эпизодическая роль в сериале "Алиенист" в 2018-м.

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