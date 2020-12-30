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30.12.2020 02:56
Рубрика: Происшествия

В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России

Рост числа преступлений зафиксирован за 11 месяцев 2020 года в 50 регионах России. Такие данные содержатся в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности с начала этого года.

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Отмечается, что наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирской области. Снижение отмечено в Воронежской и Тюменской областях, а также Северной Осетии, пишет ТАСС.

В целом, как отмечают в Генпрокуратуре по итогам 11 месяцев этого года, криминогенная ситуация в России остается относительно стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 миллиона. На города и поселки городского типа пришлось более 80% преступлений, а на сельскую местность - каждое пятое.

Происшествия Происшествия Преступления Правительство Генпрокуратура

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