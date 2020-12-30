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30.12.2020 00:50
Рубрика: В мире

В Ирландии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

В Ирландии за сутки коронавирусом заразилось рекордное количество людей - выявлены 1 546 новых случаев инфицирования. "Это абсолютный максимум за весь период пандемии", - подчеркнули в минздраве страны. Уточняется, что средний возраст заболевших - 34 года. Сейчас в медучреждениях республики находятся 411 пациентов с COVID-19, из них 34 - в палатах интенсивной терапии.

Фото: REUTERS
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"Ирландия достигла решающей точки в борьбе с коронавирусом, начата общенациональная вакцинация", - заявил главный санитарный врач Тони Холохан. Всего в стране зафиксировано 88 439 случаев заражения, 2 213 человек скончались. С 24 декабря вступили в силу новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Это уже третий по счету общенациональный карантин, напоминает ТАСС.

В мире Европа Ирландия Пандемия коронавируса COVID-19

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