В Ирландии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

В Ирландии за сутки коронавирусом заразилось рекордное количество людей - выявлены 1 546 новых случаев инфицирования. "Это абсолютный максимум за весь период пандемии", - подчеркнули в минздраве страны. Уточняется, что средний возраст заболевших - 34 года. Сейчас в медучреждениях республики находятся 411 пациентов с COVID-19, из них 34 - в палатах интенсивной терапии.

"Ирландия достигла решающей точки в борьбе с коронавирусом, начата общенациональная вакцинация", - заявил главный санитарный врач Тони Холохан. Всего в стране зафиксировано 88 439 случаев заражения, 2 213 человек скончались. С 24 декабря вступили в силу новые ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Это уже третий по счету общенациональный карантин, напоминает ТАСС.