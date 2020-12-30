В Корее второй день подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса

Свыше тысячи (1 050) случаев заражения новым типом коронавируса за минувшие сутки зарегистрировали южнокорейские медики. Общее число заболевших в стране достигло 59 тысяч 773 человек. Данные публикует национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что второй день в республике число заболевших превышает тысячу человек. В связи с продолжающимся распространением инфекции власти ввели новые ограничения, которые будут действовать до третьего января, пишет ТАСС.

Основная рекомендация на праздничные дни - провести их дома. К тому же власти запретили одновременно собираться компаниям, в которых больше четырех человек. Закрыты все горнолыжные курорты, зимние спортивные и туристические объекты. Введены ограничения на посещение домов престарелых, ужесточен контроль за работой заведений общепита.