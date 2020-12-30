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30.12.2020 07:44
Рубрика: В мире

В Корее второй день подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Свыше тысячи (1 050) случаев заражения новым типом коронавируса за минувшие сутки зарегистрировали южнокорейские медики. Общее число заболевших в стране достигло 59 тысяч 773 человек. Данные публикует национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что второй день в республике число заболевших превышает тысячу человек. В связи с продолжающимся распространением инфекции власти ввели новые ограничения, которые будут действовать до третьего января, пишет ТАСС.

Основная рекомендация на праздничные дни - провести их дома. К тому же власти запретили одновременно собираться компаниям, в которых больше четырех человек. Закрыты все горнолыжные курорты, зимние спортивные и туристические объекты. Введены ограничения на посещение домов престарелых, ужесточен контроль за работой заведений общепита.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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