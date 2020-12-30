В Росгвардии 31 декабря будет выходным

Глава Росгвардии Виктор Золотов объявил 31 декабря в ведомстве выходным днем. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Решением директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова 31 декабря 2020 года в войсках национальной гвардии РФ объявили выходным днем. Рабочий день перенесен на 16 января 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее все регионы страны решили сделать 31 декабря выходным днем для служащих, рекомендовав прочим работодателям принять аналогичные решения.