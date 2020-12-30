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30.12.2020 13:07
Рубрика: Общество

В России одним миллионером стало больше

Фото: предоставлено "Авторадио" Фото: предоставлено "Авторадио"
Фото: предоставлено "Авторадио"

29 декабря в прямом эфире "Авторадио" был разыгран последний из 5 миллионов игры "Много денег. SMART Сезон". Главный денежный приз получил сотрудник предприятия по заготовке древесины из Воронежской области.

В этом уже седьмом по счету сезоне фирменной игры был беспрецедентный призовой фонд - 5 млн рублей, сотни гаджетов, а еще в течение года пять раз  разыгрывался суперприз по 1 млн рублей.

- Эмоции переполняют! Такая удача перед Новым годом! - заявил новоявленный миллионер. - Спасибо "Авторадио" за игру и за музыку, которую мы все очень любим! Часть выигрыша мы с супругой обязательно перечислим на помощь животным. Остальное пойдет на ремонт дома. Может быть, сделаем баню рубленую из дерева, как в старину были, или изгородь поменяем, какие-то ландшафтные работы проведем. Вариантов много.

Андрей в игре уже второй сезон. Азартным себя не считает и везунчиком тоже - "так по-крупному никогда еще не везло в жизни". Даже в разгар праздничного марафона на "Авторадио" больше был сосредоточен на собственных делах. Сначала - работа, потом - животных кормить.

Шанс стать обладателем одного миллиона рублей получили все, кто зарегистрировался на www.avtoradio.ru/smart и поменял гудки в мобильном телефоне на гимн "Авторадио". Кроме того, претенденты на победу должны были внимательно следить за эфиром и правильно назвать прозвучавшую песню.

Стоит также отметить, что обладателями денежных и ценных призов становились жители из самых разных регионов России. Наиболее активными в прошедшем сезоне были радиослушатели из Москвы и Московской области - это почти 15 тысяч человек или 18% от общего числа зарегистрированных участников игры. Самым низким по вовлеченности стал Чукотский автономный округ - всего 8 регистраций. Зато последний по статистике смело можно считать самым удачливым регионом. Фантастический показатель выигрыша - 12,5% (для сравнения, у Москвы он составляет всего 1%, у Ростова-на-Дону и Краснодара - 2%). И пусть сумма выигрыша была невелика - всего лишь 1 тысяча рублей - со статистикой не поспоришь!

Рекорд по наименьшему времени ожидания большого выигрыша принадлежит Лидии Корзухиной из Республики Саха - 25 марта 2020 года она зарегистрировалась в игре, а уже через 2 дня сорвала банк в 49 тысяч рублей и смарт-телевизор BQ 32S04B!

Одним словом, чтобы выиграть много денег, совсем необязательно проживать в регионе, с которым рулетка играет чаще. Важно просто слушать "Авторадио"!

Нового миллионера с победой, а всех радиослушателей с наступающим Новым годом поздравил Юрий Костин, генеральный директор холдинга ГПМ Радио:

- Поздравляю всех с наступающим Новым годом, особенно Бобров Воронежской области. Сегодня вся Россия следила за розыгрышем. Уверен, все радуются вашей победе. И я хотел бы объявить: игра "Много денег" на "Авторадио" не заканчивается! У нас будет восьмой по счету сезон суперигры, который теперь называется "Много автомобилей на Авторадио".

Общество Ежедневник Образ жизни

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