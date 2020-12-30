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30.12.2020 21:22
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 156 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 24 093 человек. Эти данные в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 156 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта почти 91,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Но 3 964 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. 1 992 таких пациента лежат в военных госпиталях. Пятьдесят шесть изолированы по месту службы. Двадцать восемь находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 888 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - девять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у шестнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти 14 тысячам заболевших, 4 749 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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