Закон Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1904-ЗЗК "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 29 декабря 2020 года.

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 19 331 710,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 973 410,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 331 710,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 20 085 101,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 870 101,3 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 21 206 219,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 991 219,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 20 085 101,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 206 219,1 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону края.

Статья 3

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону края.

Статья 4

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону края.

Статья 5

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону края;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону края.

Статья 6

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом:

1) в 2021 году согласно приложению 7 к настоящему Закону края;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону края.

2. Межбюджетные трансферты направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год в размере 1 581 117,5 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 8

1. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон края является увеличение бюджетных ассигнований за счет доходов, поступивших в бюджет Фонда сверх общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона края.

2. Доходы, поступающие на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона края, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда, за исключением целевых средств, поступающих из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 9

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2021 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, определенных в пункте 3 части 2 статьи 7 настоящего Закона края, направляются в текущем финансовом году на реализацию указанных мероприятий.

Статья 10

Установить для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, на 2021 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 11

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Д.Н.Тюрюханов

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов







