Замглавы Минприроды Константин Румянцев покидает ведомство

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Румянцев оставляет свой пост и переходит на другую работу. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь главы Минприроды.

"Константин Николаевич покидает Минприроды", - сказала она.

Константин Румянцев работал на этом посту с ноября 2019 года. Он курировал деятельность департаментов экологической безопасности и регулирования в сфере обращения с отходами, а также международное направление и работу Росгидромета.

В ведомстве отставку Константина Румянцева связывают с сокращением числа заместителей министра с восьми до шести в рамках административной реформы.