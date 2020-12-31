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90-летний Ричард Доннер снимет "Смертельное оружие 5"

Новости
    31.12.2020, 11:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пятая часть легендарной линейки боевиков "Смертельное оружие", вполне вероятно, может все-таки быть снята. Во всяком случае, на этом настаивает американский режиссер и продюсер Ричард Доннер, которому весной должен исполниться 91 год, передает Telegraph.

Напомним. Первое "Оружие" с Гибсоном и Гловером вышло в 87-м, второе - в 89-м, в 92-м было третье, в 98-м - четвертое. Кроме того, на счету Доннера отменный параноид "Теория заговора", комедийный вестерн "Мэверик", "Балбесы", "Омен" и парочка "Суперменов".

Как заявляет постановщик, в истории пора ставить точку, сняв финальную ленту - причем сделав это на его условиях.

Вернется ли к своей роли Дэнни Гловер официально еще не объявлено, тогда как Гибсон ранее неоднократно выражал сиквелу поддержку.

Точные сроки режиссер не называет.

В 2016-2019 по мотивам фильмов выходил телесериал с Клейном Кроуфордом и Дэймоном Уэйансом - три сезона, 55 эпизодов.

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